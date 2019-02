Live Fasnachtsticker: Jetzt wird in Luzern gross angerichtet Vom Urknall über den grossen Fritschi-Umzug bis hin zum farbigen Treiben in den Gassen: Mit unserem grossen Fasnachtsticker bleiben Sie am Schmutzigen Donnerstag auf dem Laufenden.

Hunger? Die Küchenbrigade der Fasnachtsgruppe Motsgugi macht sich ans Werk. Motto: Krieg der Sterne-Köche.

Mit dem Urknall hat am frühen Donnerstagmorgen die Luzerner Fasnacht begonnen.



Der Schmutzige Donnerstag steht traditionell im Zeichen der Zunft zu Safran , der ältesten der Luzerner Fasnachtsgesellschaften.

Mit dem « Fötzeliräge » auf dem Kapellplatz und dem Orangenverteilen durch Bruder Fritschi und sein Gefolge erlebte die Luzerner Fasnacht ihren ersten Höhepunkt.

» auf dem und dem durch und sein Gefolge erlebte die Luzerner Fasnacht ihren ersten Höhepunkt. 15'000 Fasnächtler waren an der Fritschitagwache dabei. Die Polizei ist mit dem Fasnachtsstart bisher grundsätzlich zufrieden.

waren an der Fritschitagwache dabei. Die ist mit dem Fasnachtsstart bisher grundsätzlich zufrieden. Am Nachmittag folgt der grosse Fritschi-Umzug mit 39 Nummern.

Die Luzerner Fasnacht dauert noch bis zum Aschermittwoch. An den nächsten beiden grossen offiziellen Fasnachtstagen Güdismontag und Güdisdienstag folgen mit der Wey-Tagwache, dem Wey-Umzug und dem Monstercorso die nächsten Höhepunkte.

12:36 Uhr

Die Luzerner Fasnacht ist nun also definitiv eingeläutet, oder besser: eingeknallt. So hat unsere Autorin Linda Leuenberger die Fritschitagwache erlebt:

12:28 Uhr

Weit mehr als «nur» Urknall und Fötzeliräge: Unsere Kollegen von der Schweizerischen Depeschenagentur SDA haben die Fritschi-Tagwache zusammengefasst:

12:19 Uhr

Bei der Maskenliebhaber-Gesellschaft Luzern im Süesswinkel wurden Prominente gesichtet: Ex-Miss-Schweiz und Moderatorin Christina Rigozzi zusammen mit Dieter Bohlen und Thomas Anders. Letztere zwei gaben prompt einer ihren Hits zum Besten. Da brodelt nicht nur die Gerüchteküche.

12:00 Uhr

11:53 Uhr

Zwei mit Grend: Eine selbstgemachte Vollmaskierung gehört an der Lozärner Fasnacht zum guten Ton. (Bild: Alexandra Wey/Keystone, Luzern, 28. Februar 2019)

11:48 Uhr

Wer wott no es Kafi? Diese beiden Kaffee-Kannen warten auf Kundschaft. Wo wohl die Tassen bleiben?

Italiener in Luzern: Bialetti-Kaffeekocher an der Fasnacht. (Bild: Alexandra Wey/Keystone, Luzern, 28. Februar 2019)

11:45 Uhr

Kleiner Rückblick: Nach dem Urknall, dem Fötzeliräge und dem Orangenauswerfen genoss Fritschivater Reto Schriber zusammen mit der ganzen Fritschifamilie, seinen Gästen und Zünftlern eine kleine Stärkung in der Kornschütte. Traditionsgemäss wird bei diesem Fritschi-Zmorge auch das Fritschi-Lied angestimmt:

11:25 Uhr

Hunger? Die Küchenbrigade der Fasnachtsgruppe Motsgugi macht sich ans Werk. Motto: Krieg der Sterne-Köche. Christoph Müller ist seit 12 Jahren bei den Strassentheatern dabei. Mit den Grende haben sie im Oktober angefangen, mit dem Fasnachtwagen sogar erst im Januar. Wieso sie das machen? «Wir sind fast alles Bürolisten, da macht es zwischendurch Spass, etwas mit den Händen zu machen und Leute zu unterhalten.»



Die Fasnacht ist die Zeit der Selbstdarsteller, die ihre ausgefallenen Kostüme und Masken präsentieren. (Bild: Kilian Küttel)

11:18 Uhr

Seit der Tagwache geht es in Luzern laut zu und her. Guuggenmusigen bespielen nahezu jeden Winkel der Altstadt. Hier die Chacheler Musig in der Münzgasse:

Gelebte Kreativität: Die Luzerner Fasnacht zeichnet sich durch ihre vielfältigen Sujets und «Grende» – keiner soll wie der andere aussehen.

Bis es zu den Ohren raus kommt: Diesem Rentner ist es an der Lozärner Fasnacht wohl etwas zu laut. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 28. Februar 2019)

11:11 Uhr

Was für ein Fasnachts-Wetter!

Wichtige Mitteilung für all jene in Bären- und Hasenanzügen: Zum Start des Umzugs steigt das Thermometer auf über 15 Grad. Im Laufe des Nachmittags wird es in Luzern noch wärmer!

11:05 Uhr

Ob farbig oder «gförchig»: Bei den Sujets sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Am Morgen zogen teils grimmige Gestalten durch Luzerns Gassen.

(Bild: Pius Amrein, Luzern, 28. Februar 2019)



10:59 Uhr

Bei uns treffen weitere Bilder aus Willisau ein:

Einer der Enzilochmanne im Städtli Willisau. (Bild: Nadia Schärli)

Die Guugenmusik «Let's Fetz» an der Tagwache in Willisau. (Bild: Nadia Schärli)

Die Hürntalschränzer Guugenmusig aus Buchs/Uffikon an der Tagwache in Willisau. (Bild: Nadia Schärli)

10:53 Uhr

Tolle Paare - zu zweit an der Fasnacht:

(Bild: Kilian Küttel)

(Bild: Kilian Küttel)

10:44 Uhr

Der Weg ist das Ziel: Gemütlichkeit ist Trumpf!

Nach der Tagwache gibt's neuen Freiraum auf dem Kapellplatz - zum Beispiel für Bugatti-Liebhaber. (Bild: Pius Amrein, 28.2.2019)



10:36 Uhr

Breaking-News: Lozärner Frauezomft ist gegründet!

In Luzern ist eine Frauenzunft aus der Taufe gehoben worden. Mit brisanten Forderungen hält diese nicht zurück, wie Recherchen unserer Zeitung bestätigen:

10:14 Uhr

Der Guuggerbaum, der von Walter «Wädu» Wüest von den Chatzestreckern mit seinen Kollegen vor 38 Jahren in das Leben gerufen wurde, ist zu einem zentralen Symbol der Vereinigten Fasnacht geworden. Traditionsgemäss wird der Guuggerbaum am «Bäumige Mettwoch» im Gütschwald gefällt, um Stunden später als stolzes Zeichen der Luzerner Fasnacht auf dem Kornmarkt wieder aufgestellt zu werden. Wurzeln schlagen kann die Buche nicht, jeweils am «Truurige Friitig» nach dem Aschermittwoch wird der stolze Baum im Beisein der Vereinigte gefällt.



Der Guuggerbaum – Ein Symbol der Luzerner Fasnacht. (Bild: Kilian Küttel)

09:52 Uhr

Interessant: Auch Vögel haben eine «Maske». Seht selbst:

09:31 Uhr

Auch bei Touristen beliebt: Lozärner Fasnacht in Reinkultur!

Buntes Treiben entlang der Reuss in den frühen Morgenstunden. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 28. Februar 2019)

09:26 Uhr

Die Schneeschuhe können sie heute am Fasnachtswagen hängen lassen: Das Tauwetter kann diesen Lappländern aber nichts anhaben – sie wissen sich zu helfen.

09:05 Uhr

Vor lauter Gedränge auf dem Kapellplatz etwas verpasst? Hier sind die schönsten Impressionen von der Fritschi-Tagwache:

08:59 Uhr

Auch in Willisau ist Fasnacht. Das Städtli wird nach dem Zmorge wieder belebt.



Die Guuggenmusig Wegere Güsser schränzt in Willisau. (Bild: Roger Rüegger)

08:51 Uhr

Währenddessen machen wir mit ein paar Impressionen aus Zug weiter. Auch hier hat am Morgen früh mit der Tagwache die Fasnacht begonnen. Reporter Charly Keiser war mit dabei:

08:49 Uhr

Wir machen mal Pause. #Gewerkschaftwilldasso

08:35 Uhr

So schön war die Fritschitagwache 2019: Hier gibt's den Urknall und den Fötzeliräge im Video unserer Kollegen von Radio Pilatus und Tele 1.

Noch nicht genug? Unsere Kollegen von Tele 1 haben die ganze Fritschitagwache zum Nachschauen aufgezeichnet:

08:29 Uhr

Rund 15'000 Fasnächtler liessen sich die Tagwache in der Stadt Luzern nicht entgehen. Das sind etwa gleich viel wie im vergangenen Jahr.



Der Tross um Fasnachts-Oberhaupt Bruder Fritschi brauchte weniger als eine halbe Stunde, um die rund 100 Meter vom Anlegepunkt des Nauen bis zum Fritschibrunnen auf dem Kapellplatz zurückzulegen. Dort gingen schliesslich beim Fötzeliregen 6,3 Millionen Papierschnipsel auf die Narren nieder. Wer Glück hatte, ergatterte sich aus den Händen der Fritschifamilie eine Orange.



Der Auftakt blieb friedlich, wie die Luzerner Polizei auf Anfrage bekanntgab. Es habe aber bereits vereinzelt Meldungen von Taschendiebstählen gegeben. Mehr dazu lesen sie hier.



08:14 Uhr

Guten Morgen Luzern, guten Morgen Fasnacht 2019! Die meisten hier sind bereits seit mehr als vier Stunden wach. In der aufgehenden Sonne wird erstmals Energie getankt. Zum Auftakt in die «fünfte Jahreszeit» präsentiert sich das Wetter von seiner besten Seite.

Sonnenaufgang an den Gestaden des Vierwaldstättersees beim Schwanenplatz in Luzern. (Bild: Linda Leuenberger)

07:57 Uhr

«Wahnsinnig schön»: Fritschivater Reto Schriber im Interview mit Fasnachtsreporter Kilian Küttel:

07:42 Uhr

Fritschi-Zmorge: Nach dem Urknall, dem Fötzeliräge und dem Orangenauswerfen geniesst Fritschivater Reto Schriber zusammen mit der ganzen Fritschifamilie, seinen Gästen und Zünftlern eine kleine Stärkung in der Kornschütte.

Fritschitagwache mit Urknall und Fötzeliräge: Ein Tag unter dem Zepter von Fritschivater Reto Schriber. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 28. Februar 2019)

07:27 Uhr

Anstehen für ein heisses Kafi Schnaps? Wohl eher nicht: Von der Temperatur her zeigt das Durst-Baromether schon eher in Richtung hopfenhaltiges Erfrischungsgetränk.

06:59 Uhr

Und er steht doch! Der Maskenbrunnen der Maskenliebhaber-Gesellschaft Luzern MLG auf dem Kornmarkt. Rüüdig verreckt!

Der Maskenbrunnen der MLG auf dem Kornmarkt in der Luzerner Altstadt. (Bild: Jérôme Martinu)

Damit findet ein lange währendes Trauerspiel doch noch ein gutes Ende. Der Brunnen – ein Geschenk der MLG an die Stadt Luzern – wurde vom Stadtrat abgelehnt.

Der Brunnen ziert während der Fasnacht den Platz vor dem Luzerner Rathaus. (Bild: Jérôme Martinu)

Jetzt ist er endlich da – die Fasnacht macht's möglich. Und die MLG kann sich zu ihrem 200-jährigen Bestehen doch noch ein kleines Denkmal setzen.

06:43 Uhr

Es wird langsam hell über der Stadt Luzern. Guten Morgen, Fasnacht 2019!

Fasnachtsromantik: Morgenstimmung über der Stadt Luzern. (Bild: Kilian Küttel)

06:41 Uhr

Grossandrang rund um die Rathaustreppe: Dieser Ort ist bei Guuggen und Fasnächtlern gleichermassen beliebt.

Fasnächtliches Treiben rund um die Rathaustreppe: Hier spielt die Rasselbandi Horw. (Bild: Kilian Küttel)

06:24 Uhr

Zwar ohne Grend, aber trotzdem originell: Die beiden Parkscheiben, angetroffen auf dem Kornmarkt:

(Bild: Kilian Küttel)

06:09 Uhr

Auch in den sozialen Medien werden Urknall und «Fötzeliräge» fleissig geteilt – wie hier auf Twitter.

E rüüdigi schöni Fasnacht!



Guten Morgen! pic.twitter.com/Fq0vM0hn2x — Matthias Wyrsch (@MatthWyr) February 28, 2019

05:49 Uhr

Es «schränzt» in der ganzen Stadt: Unzählige Guuggen ziehen durch die Gassen und verleihen der Luzerner Fasnacht ihren ganz typischen Sound.

Soundtrack der Fasnacht: Überall gibt's Guuggenmusig. Auf der Guuggerbühne beim Mühlenplatz spielen die Hügü Schränzer auf. (Bild: Kilian Küttel)

05:33 Uhr

1'000 kg Orangen werden anlässlich des Orangengewitters auf dem Kapellplatz beim Fritschibrunnen, auf dem Fritschi-Zug und natürlich am Nachmittag auf dem Fritschi-Umzug des LFK verteilt.

Vitamine für die Menge: Fritschivater Reto Schriber verteilt Orangen. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 28. Februar 2019)

Und damit die Schleckmäuler nicht zu kurz kommen, werden zusammen mit den vielen Vitaminspendern ausserdem 13'600 Willisauer-Ringli verteilt.

Die Fritschifamilie verteilt zusammen mit dem Fritschivater und seiner Entourage Orangen und Willisauerringli. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 28. Februar 2019)

05:25 Uhr

Endlich! Da ist er: Der Fötzeliräge 2019! Wunderschön, wie die rund 6 Millionen Papierschnipseln aus 300 Telefonbüchern durch die Luft wirbeln! «Ond das esch ne – de Fötzeliräge 2019» im Video von Fasnachtsreporter Kilian Küttel:

Schon gewusst? Um eine Klumpenbildung zu verhindern werden die insgesamt 210 Kilogramm schweren Fötzeli mit Talgpuder behandelt.

«Brüeleee»: Der Zunftnarr im Fötzeli-Gestöber auf dem Fritschibrunnen auf dem Luzerner Kapellplatz. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 28. Februar 2019)

05:21 Uhr

Sobald sich die gesamte Fritschifamilie mit Gefolge auf der Bühne des Fritschibrunnens bereitgemacht hat, wird der Fötzeliregen gezündet. Dies ist der Startschuss für das traditionelle Orangenverteilen.

Bruder Fritschi bahnt sich mit seiner Fritschene und seinem Gefolge den Weg zum Fritschibrunnen auf dem Kapellplatz. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 28. Februar 2019)

05:12 Uhr

Jetzt begibt sich der Tross, umrahmt von Guuggenmusigen, zum Kapellplatz. Das Gedränge ist gross, nicht zuletzt wegen dem hervorragenden Wetter mit trockener Witterung und milden Temperaturen. Schon vor dem Urknall haben sich viele Tausend angefressene Fasnächtler auf dem Kapellplatz in der Luzerner Altstadt versammelt.

Luzern im Ausnahmezustand: Tausende Fasnächtler fiebern auf dem Kapellplatz der Fasnacht entgegen. (Bild: Kilian Küttel)

05:08 Uhr

Traditionell wird die Fritschitagwache mit dem Urknall über dem Luzerner Seebecken eröffnet. Gleichzeitig trifft die ganze Fritschifamilie per Nauen auf dem Seeweg beim Landungssteg 7 am Schweizerhofquai ein, wo sie vom Fritschivater Reto Schriber mit Fritschimutter Monika, Zunftrat, Weibel, Narr und Guuggenmusigen standesgemäss empfangen wird.

Empfang der Fritschifamilie beim Landungssteg 7 am Schweizerhofquai. (Bild: Luzerner Zeitung)

05:01 Uhr

Die Luzerner Fasnacht ist eröffnet! Pünktlich um 5 Uhr ging es los – mit dem Urknall über dem Luzerner Seebecken. Und sofort schränzts und guuggets überall.

Um 5 Uhr war es soweit. Mit dem Urknall wurde die Lozärner Fasnacht 2019 eröffnet. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 28. Februar 2019)

04:58 Uhr

Die Spannung steigt. Die Vorfreude auch. Warten wir noch 2 Minuten.

04:32 Uhr

Die Stadt Luzern erwacht. Auf dem Kapellplatz ist schon mächtig etwas los, wie ein Blick auf die Webcam unserer Kollegen von Radio Pilatus zeigt.

04:29 Uhr

Um 5 Uhr hat das Warten ein Ende. Mit dem Urknall über Luzerner Seebecken beginnt die langersehnte «fünfte Jahreszeit». Aus der Dunkelheit nähert sich auf einem festlich geschmückten Nauen Bruder Fritschi, seine Familie und sein Gefolge. Unter stürmischem Beifall begibt sich die Fritschifamilie zum gleichnamigen Brunnen auf dem Kapellplatz. Unter anhaltendem «Fötzeliräge» werfen Bruder Fritschi und sein Gefolge dort den Fasnächtlern Orangen zu.

04:25 Uhr

Herzlich willkommen auf unserem Liveticker zum Auftakt der Luzerner Fasnacht 2019! Vom morgendlichen Urknall über den grossen Fritschi-Umzug am Nachmittag bis hin zum farbigen Treiben in den Gassen am Abend – wir halten Sie auf dem Laufenden.