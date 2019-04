Am Donnerstag ist Schnee bis ins Flachland möglich Nach einem frühlingshaften Start in den April zeigt der Wettercharakter und das Temperaturniveau zur Wochenmitte klar nach unten. Am Donnerstag erwarten uns laut «Meteonews» tiefe Temperaturen und teilweise kräftige Niederschläge.

Winterjacke und Schirm sind am Donnerstag gefragt. (Bild: Ennio Leanza/Keystone, 11. März 2019)

(pd/zim) Trotz aufziehender Schleierwolken zeigt sich der Montag recht sonnig und mit Temperaturen am Nachmittag von 16 bis 18 Grad in Luzern und Zug frühlingshaft mild, wie «Meteonews» mitteilt. Im Wallis und im Tessin sei sogar eine Temperatur von 20 Grad oder etwas mehr möglich.

Auch am Dienstag lägen die Höchstwerte in einem ähnlichen Bereich, allerdings würden die Wolken aus Westen zahlreicher und gegen Abend seien entlang des Juras sowie im Süden erste Tropfen möglich. In den Alpen werde es allmählich föhnig.

Ab Mittwoch ist der genaue Wetterablauf gemäss «Meteonews» noch etwas unsicher. Erwartet werde ein wechselnd bis stark bewölktes und zeitweise nasses Wetter mit Temperaturen von rund 8 bis 12 Grad. Mit zunehmend kälterer Luft aus Nordwesten gegen Abend sinke die Schneefallgrenze allmählich unter 1000 Meter.

Auf den Strassen könnte es auch in tiefen Lagen prekär werden

Am Donnerstag sei es weiterhin stark bewölkt und immer wieder nass. Mit zum Teil kräftigen Niederschlägen und dementsprechender Abkühlung sind gemäss «Meteonews» im Norden Flocken bis in tiefe Lagen denkbar. Vor allem am Donnerstagmorgen könnte es somit auf den Strassen teilweise prekär werden, auch im Flachland seien einige Zentimeter Schnee möglich. Die genauen Mengen fürs Flachland könnten allerdings im Moment noch schwer abgeschätzt werden.

Insbesondere aber in den Alpentälern und auf den Bergen sei mit grösseren Neuschneemenge zu rechnen. Oberhalb von 1000 bis 1500 Meter seien verbreitet 30 bis 60 Zentimeter, stellenweise bis über 100 Zentimeter möglich. Die Temperaturen würden am Donnerstag im Norden 2 bis 4 Grad, im Süden rund 9 Grad erreichen.

Auf Freitag prognostiziert «Meteonews» aus Westen eine zögerliche Wetterbesserung, wobei sich die Temperaturen nur langsam erholen. Vor allem in der Nacht auf Freitag und Samstag müsse verbreitet mit Frost gerechnet werden.