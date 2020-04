10 Fragen an Thomas Götz: Ergötzliches für Krisen-Geplagte

Kabarettist Thomas Götz hält mit seinen Abenden im Theaterhaus Weinfelden seit bereits acht Jahren dem Thurgau den Spiegel vor. Seine Figuren sind Kult: Nationalrat Arnold Schnyder, dessen Schwester Sabine Schnyder, (sie wurde neu in den Thurgauer Grossen Rat gewählt), und sowieso Napoleon. Dazu befragt Götz live für gewöhnlich ausgewählte Gäste. In Coronazeiten ist das alles etwas anders.



Die im Regionalsender Tele Diessenhofen ausgestrahlte und von Filmer Daniel Felix aufgezeichnete Show nimmt schnell an Fahrt auf und reiht Absurdität an Absurdität. Es treten auf: Hausabwart Metzger, die Geschwister Schnyder, Napoleon, Journalist Mächler, Ökonom Strotz, der Präsident der Einbürgerungskommission, Einbürgerungskandidat Viśnič – alle gespielt natürlich von Thomas Götz.