Ein Paradies für tierische Besucher - Ideen für einen naturnahen Garten

Naturnahe Gärten bieten Lebensräume für Mensch, Fauna und Flora. Patrick Reck aus Rebstein hat sich auf die Gestaltung der grünen Oasen vor der Haustüre spezialisiert. Viele Ideen sind auch ohne grünen Daumen einfach umsetzbar.

Alte Bäume mit Astlöchern im Garten sind sehr beliebt bei Eichhörnchen. (Bild: Pixabay)

«Die Siedlungsräume bieten ein grosses Potenzial. Jeder Garten, ob klein oder gross, kann zu einem Zuhause für Tiere werden», sagt Patrick Reck. Wer sich für naturnahe Gärten interessiert, sollte sich ein Grundwissen über einheimische Pflanzen aneignen. Denn nicht jede Hecke oder jeder Strauch eignen sich als Zuhause oder Nahrungsquelle für Insekten, Amphibien und kleine Säugetiere. Auch der Standort muss für jede Pflanze gut gewählt sein.

Neues ausprobieren

«Manchmal braucht es etwas Mut, um im Quartier aus der Reihe zu tanzen. Aber es lohnt sich», ist der Gartenexperte überzeugt. In der Schweiz herrsche vielerorts ein «Sauberkeitsfimmel» in den Gärten. Eine ordentliche Struktur ist Gang und Gäbe. Ein naturnaher Garten könne aber durchaus auch ästhetisch und strukturiert sein. «Viele stellen sich eine wildbewachsene Fläche vor.» Vor allem mit Kindern macht es laut Patrick Reck viel Spass, Rottehaufen, Wildsträucher oder sogar ein Feuchtbiotop anzulegen. Schon oft konnte Reck Projekte mit Kindern umsetzen. An eines denkt er besonders gerne zurück: «2019 durften wir mit der Scuola Vivante in Buchs einen grossartigen Garten realisieren. Kindern die Lebensräume unserer Tiere näherzubringen und ihnen die Zusammenhänge zu zeigen, ist sehr wichtig», sagt Reck. Bei der Gestaltung der Gärten sei Fantasie gefragt. «Auch Beharrlichkeit zahlt sich aus. Als Erstes ist Beobachten angesagt. Nur so kann man überhaupt sehen, welche Tiere in der Umgebung heimisch sind.»

Ein Zuhause für Vögel

Alleine von den Früchten der Eberesche und des schwarzen Holunders ernähren sich mehr als sechzig Vogelarten. Mit Nistkästen kann man den Vögeln helfen, die zum Brüten auf Höhlen angewiesen sind. Die Einfluglöcher sollten gegen Osten oder Südosten gerichtet sein und die Kästen dürfen nie an der prallen Sonne stehen. Nistkästen werden nur dann genutzt, wenn den Tieren die richtige Nahrung und der passende Lebensraum zur Verfügung stehen. Um die brütenden Vögel zu schützen, müssen die Kästen dazu katzensicher angebracht werden. «Die Vögel sind dankbar, wenn die Nistkästen im Herbst oder Winter gereinigt werden.» Unter www.vogelwarte.ch findet man eine Liste von einheimischen Pflanzen, die Vögeln wertvolle Nahrung bieten.

Lernen, wie es geht

Patrick Reck bietet regelmässig Kurse zum Thema naturnahe Gärten an. Auf der Website www.umweltnetz-schweiz.ch und vielen weiteren können dazu Ideen für den eigenen Naturgarten gesammelt werden – für Hobbygärtner wie auch für «Neulinge».

4 Bilder 4 Bilder Insektenhotel

In der Schweiz leben über 500 Insektenarten. Die meisten leben als Einzelgänger – so wie die Wildbiene. Diese sind keine verwilderten Honigbienen, sondern kleine wild lebende Bienen. Sie helfen massgeblich bei der Bestäubung von Pflanzen und Bäumen und spielen demnach eine unersetzliche Rolle in der Natur. Viele der Wildbienen sind gefährdet durch gedüngte Wiesen und zu aufgeräumten Gärten, wo sie zu wenig Nahrung finden. Mit einem Bienenhotel sowie einheimischen Blumen kann man helfen, den friedlichen Mitbewohnern im Garten ein Zuhause zu geben. Dieses sollte an einer sonnigen von Wind und Regen geschützten Stelle platziert werden.

(Bild: Pixabay)