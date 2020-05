Die fleissigen Helfer im Einsatz für die Natur

So manch einer träumt vielleicht von einem Bienenhäuschen im eigenen Garten. Es steckt aber viel Arbeit und ein grosses Fachwissen hinter dem zeitintensiven Hobby. Alleine die Ausbildung zum Imker dauert in der Schweiz zwei Jahre. Die Frühlings- und Sommermonate sind die intensivste Zeit für einen Bienen-Freund. Auch im Herbst gibt es reichlich zu tun. Dann werden die Tiere mit einem speziellen Zuckersirup für die Überwinterung aufgefüttert und für die anstehenden kalte Jahreszeit vorbereitet. In den Wintermonaten findet sich dann die Zeit, um das Material in Schuss zu halten. Bevor man als «Neuling» den Grundkurs antritt, kann man einem der Imkervereine in der Ostschweiz beitreten und bei den Profis ins Imkerleben reinschnuppern. Diese freuen sich stets über interessierte Mitglieder. (mul)