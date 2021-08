TOPMANAGEMENT Zusätzliche Energie an der Spitze: NeoVac ATA stockt Geschäftsleitung auf Die Oberrieter NeoVac ATA wächst und entwickelt sich zu einem umfassenden Energiedienstleister. Deshalb erweitert sie ihre Geschäftsleitung von sechs auf zehn Köpfe. Dazu berufen werden Kräfte aus dem bestehenden Management.

NeoVac-ATA-CEO Patrik Lanter (Mitte) mit den designierten Mitgliedern der Geschäftsleitung (von links): Pascal Welti, Michael Eugster, Pascal Perrino und Ralph Stadler. Bild: PD

Die NeoVac ATA AG sieht sich als Schweizer Marktführerin in der verbrauchsabhängigen Energie- und Wasserkostenabrechnung. Jährlich erstellt das Oberrieter Unternehmen solche Abrechnungen für über 400'000 Wohnungen, und man verfüge über ein Vollsortiment an Messgeräten für die Erfassung des Energie- und Wasserverbrauchs in Gebäuden.

In den vergangenen Jahren habe sich NeoVac ATA stark entwickelt und sei einerseits kräftig gewachsen und habe andererseits neue Leistungen aufgebaut wie beispielsweise zur Energieoptimierung von Gebäuden und Arealen, Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge oder Energie-Apps. Damit entwickle sich NeoVac ATA immer mehr zu einem Unternehmen für ganzheitliches Energiedatenmanagement.

100 Mitarbeitende mehr als vor neun Jahren

Aus diesem Grund erweitert NeoVac ATA per 1. September 2021 ihre sechsköpfige Geschäftsleitung um CEO Patrik Lanter auf zehn Mitglieder. Aus dem bisherigen Management steigen in die Geschäftsleitung auf: Ralph Stadler (Leiter Geschäftsentwicklung), Pascal Perrino (Leiter Informationstechnologie), Michael Eugster (Leiter Marketing) und Pascal Welti (Leiter Energieberatung).

NeoVac wurde 1971 von Rudolf Lanter sen. gegründet. 1999 fusionierte sie mit der 1934 gegründeten ATA. Die NeoVac-Gruppe ist auch im Tank- und Behälterschutz sowie im Anlagenbau tätig. Sie beschäftigt insgesamt 400 Mitarbeitende, 100 mehr als im Jahr 2012.