Digitales Geschäft macht vorwärts+++Zur Rose schreibt rote Zahlen und ist stark gewachsen Noch in diesem Jahr will die Versandapotheke Zur Rose Group wieder Gewinn machen. Die Nummer 1 in Europa strebt eine Verdoppelung des Umsatzes an.

Die Frauenfelder Versandapotheke Zur Rose weitet ihre digitalen Anstrengungen europaweit stark aus. Dafür nimmt CEO Walter Oberhänsli auch rote Zahlen in Kauf. Das soll sich aber noch in diesem Jahr ändern. «Wir erwarten für 2020 ein ausgeglichenes Ergebnis», sagt er. Mittelfristig strebt die Zur Rose Group eine Verdoppelung ihres jetzigen Umsatzes von mehr als 1,5 Milliarden auf gut 3 Milliarden Franken an. Dann soll die Gewinnmarge bei etwa 8 Prozent liegen.

Vor dem Versand werden bei Zur Rose die Arzneimittel kontrolliert. PD

Oberhänsli erklärte bei der Vorstellung der Geschäftszahlen, dass Zur Rose frühzeitig in Technologie investiert habe und nun ihre Kompetenzen an den drei Technologieentwicklungszentren Berlin, Winterthur und Barcelona laufend weiter ausbaue. Diese Tech-Hubs sind denn auch der Dreh-und Angelpunkt für die digitale Transformation des Unternehmens.

Marktplatz für Gesundheitsdienstleister

Am Standort Berlin setze DocMorris ihre Plattformstrategie um und baue in den kommenden Monaten einen offenen und unabhängigen Marktplatz für Gesundheitsdienstleister auf. Ausserdem arbeiten interdisziplinäre Teams in den Tech-Hubs an der Entwicklung digitaler Gesundheitsservices, hiess es an einer Medienkonferenz. Ziel ist der Aufbau eines vernetzten Gesundheitsökosystems.

Das Corona-Virus hat auch Auswirkungen auf das Onlinegeschäft. Oberhänsli erhofft sich mehr Akzeptanz für den Arzneimittelversand.