Wohneigentum Preisboom: Der Immobilienmarkt widersteht allen Turbulenzen Die Preise für Wohneigentum steigen ungebrochen. So auch im Thurgau. Die jüngste Ausgabe des Eigenheimindex der Thurgauer Kantonalbank zeigt: Zu den begehrtesten Regionen der Schweiz gehört momentan der Bezirk Kreuzlingen.

Kreuzlingen, im Vordergrund der Seeburgpark, sind die EIgenheimpreise innert Jahresfrist um 11 Prozent gestiegen. Bild: Donato Caspari (26. März 2022)

Seit Jahren werden Immobilien in der Schweiz immer teurer. Das war auch ab 2020 während der Coronapandemie der Fall. Diese hat die Nachfrage nach Wohnraum nochmals befeuert. Ein Häuschen im Grünen, mehr Platz zwecks Einrichtung des Homeoffices usw. zählen zu den Treibern.

Nun ist die Pandemie für beendet erklärt worden. Entwickeln sich jetzt die Preise auf dem Immobilienmarkt moderater? Mitnichten, wie die Thurgauer Kantonalbank (TKB) schreibt:

«Landauf, landab haben die Preise für Wohneigentum abermals deutlich zugelegt.»

Im Gleichschritt mit dem Schweizer Preiswachstum

Der jüngste Eigenheimindex der TKB vom Frühling 2022 zeigt: Im Kanton Thurgau beträgt der Anstieg seit der letzten Publikation des Index im Herbst 2021, also vor einem halben Jahr, 3,1 Prozent. Innert Jahresfrist sind die Preise um 6,4 Prozent gestiegen. Die nationalen Wachstumsraten sind für beide Zeitperioden nahezu identisch (siehe Grafik). Die TKB kommentiert:

«Die geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten im Zuge der Ukraine-Krise haben den Kaufwunsch offenbar nochmals verstärkt. Einmal mehr bestätigt sich die Wahrnehmung der Immobilie als sicherer Hafen.»

Die Preisrallye am Thurgauer Immobilienmarkt hält an. Quelle: TKB

Für Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer bedeutet die Entwicklung: Ihre Liegenschaft hat neuerlich an Wert gewonnen. Anders sieht es für Kaufinteressenten aus: Die finanziellen Hürden werden immer höher. Viele junge Familien, die ein Eigenheim erwerben möchten, sind fast unweigerlich beispielsweise auf eine Erbschaft angewiesen. Hinzu kommt, dass vielerorts das Angebot limitiert ist, also schlichtweg kaum oder keine passenden Kaufobjekte vorhanden sind.

Im Thurgau ist Wohneigentum nach wie vor günstiger als in anderen Regionen

Abzuwarten bleibt laut der TKB, inwiefern «der moderate Zinsanstieg», die Volatilität an den Finanzmärkten oder die Inflation den Nachfrageüberhang beeinflussen werden. Klar ist: Teurere Hypotheken erschweren es Kaufinteressenten nochmals, ein Eigenheim zu erwerben. Andererseits könnte der Zinsanstieg auch den einen oder anderen Hauseigentümer in Bedrängnis bringen, der relativ knapp bei Kasse ist und eine Hypothek teurer verlängern muss.

Immerhin: Ein Blick auf die Nachbarkantone Zürich und St.Gallen zeigt laut der TKB:

«Der Thurgau ist weiterhin als attraktive Wohnregion mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis positioniert.»

Sieht man sich die Preisentwicklung seit 1998 an, so zeigt sich: Wohneigentum im Thurgau hat sich seither um 70 Prozent verteuert. In der ganzen Schweiz beträgt die Wertsteigerung 110 Prozent, also eine gute Verdoppelung.

Bezirk Kreuzlingen zieht vorne weg

Der TKB-Index beruht auf tatächlichen Handänderungen. Wie die Auswertung der Daten zeigt, haben sich die regionalen Marktpreise in den vergangenen Monaten unterschiedlich entwickelt. Die höchste Wachstumsrate weist erneut der Bezirk Kreuzlingen auf, der innerhalb eines halben Jahres einen Anstieg von 5,8 Prozent verzeichnet und innert Jahresfrist von 11 Prozent.

Das Seeufer und Frauenfeld sind die teuersten Wohngegenden im Thurgau. Quelle: TKB

Damit gehört der Bezirk Kreuzlingen zurzeit auch gesamtschweizerisch zu den Regionen mit der stärksten Preisdynamik. Eine überdurchschnittliche Wertentwicklung lässt sich aktuell zudem in den Bezirken Weinfelden und Arbon beobachten. Im Bezirk Münchwilen ist im letzten Halbjahr hingegen eine Marktberuhigung festzustellen. Die teuersten Wohngemeinden finden sich vor allem am Seeufer.