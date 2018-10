Wirtschafts-Nobelpreis geht an zwei US-Ökonomen

William Nordhaus erhalte die Auszeichnung für seine Arbeit zum Klimawandel und Paul Romer für die Einbeziehung technologischer Innovationen in die langfristige makroökonomische Analyse, teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag in Stockholm mit.