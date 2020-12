Detailhandel «Wir glauben an den persönlichen Kontakt zu unseren Kunden» – Der Ostschweizer Unternehmer Patrick Ammann fügt seiner Pius Schäfler AG zwei weitere Papeterien hinzu Vor gut zwei Jahren hat die Gossauer Pius Schäfler AG Markwalder übernommen. Nun expandiert das Unternehmen von Patrick Ammann weiter, mit dem Erwerb des Papeteriegeschäfts von Witzg The Office Company samt der beiden Standorte in Arbon und Frauenfeld.

«Wir glauben an den Detailhandel und das Geschäft mit den Privatkunden.» Das sagt Patrick Ammann, der die Pius Schäfler AG im Jahr 2016 von seinem Schwiegervater übernommen hat – von Pius Schäfler, der die Firma 1965 gegründet hatte.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Gossau führte damals unter anderem fünf Papeterien in Gossau, Flawil, Appenzell, Amriswil und Weinfelden. Im November 2018 wurde bekannt, dass die Pius Schäfler der Lista Office die Markwalder & Co. AG abkauft, rückwirkend auf Anfang 2018.

Witzig-Papeterien im Thurgau stossen zur Pius Schäfler AG

Damit wuchs Pius Schäflers Papeterienetzwerk um Markwalders Hauptgeschäft in St.Gallen sowie um zwei Filialen in Romanshorn und Teufen. Die Filiale Romanshorn wurde 2019 geschlossen, was jedoch schon vor der Transaktion geplant war.

Nun vollzieht Patrick Ammann einen weiteren Expansionsschritt. Die Pius Schäfler AG übernimmt von der Frauenfelder Witzig The Office Company auf Anfang 2011 deren Papeterie- und Büromaterialgeschäft samt der beiden Filialen in Arbon und Frauenfeld.

«So bleiben wir konkurrenzfähig»

Die Übernahme erfolgt mitten in der Coronapandemie, die den Druck auf den Detailhandel weiter erhöht hat. Dies, weil der ohnehin stark wachsende Onlinehandel noch stärker zulegt und so stationäre Geschäfte immer härter konkurrenziert. Patrick Ammann sagt über den Zukauf:

«Natürlich fällt uns das in der jetzigen Zeit nicht leicht, und bei Investitionen überlegen wir heute mindestens einmal mehr.»

Aber, so schiebt der Unternehmer sogleich hinterher:

«Wir glauben ungebrochen an den engen, persönlichen und lokalen Kontakt zu unseren Kunden.»

Mit dem wachsenden Netz an Verkaufspunkten pflege Pius Schäfler genau das, wie Ammann weiter sagt: «So bleiben wir konkurrenzfähig.» Seit rund zwei Jahren unterhält Pius Schäfler aber auch selber einen Onlineshop für Endkonsumenten. Dieser sei eine «gute Ergänzung» zu den Papeterien.

Für Weihnachtsgeschenke gern in den stationären Laden Der Onlinehandel bommt. Doch interessanterweise zeigt die aktuelle Weihnachtsumfrage der Beratungsfirma von EY: Das Weihnachtsshopping in stationären Läden hat bei den Konsumenten einen hohen Stellenwert. Demnach sagten 61 Prozent der 400 befragten Konsumentinnen und Konsumenten, sie kauften die Weihnachtsgeschenke auch dieses Jahr in Warenhäusern, Einkaufszentren oder Fachgeschäften. Lediglich 10 Prozent gaben an, Online-Einkäufe zu bevorzugen, und 29 Prozent sagten, beide Möglichkeiten zu nutzen. EY-Experte Martin Gröli sagt: «Unsere Befragung zeigt, dass Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten gerade bei den Weihnachtseinkäufen den stationären Handel trotz Corona schätzen. Sie können die Produkte direkt beurteilen und haben bei Bedarf fachkundige Beratung. Die haptische, sinnliche und emotionale Wahrnehmung bleibt im Internet auf der Strecke.» Andererseits sagt Gröli: «Käufe via Internet können dafür rund um die Uhr und von zu Hause aus erledigt werden, was dem Schutz der Gesundheit dienlich ist.» (T.G.)

Insgesamt elf Standorte

Als Folge der Expansion wächst Pius Schäflers Zahl der Papeterien in der Ostschweiz auf neun. Zudem führt das Unternehmen zwei Standorte in Kaltbrunn und Schaffhausen, die als Showrooms für Büromöbel dienen und auch Drucker ausstellen.

Laut Patrick Ammann werden die beiden Witzig-Papeterien in Arbon und Frauenfeld in Pius-Schäfler-Standorte umgewandelt, wobei man in Arbon auch die Marke Markwalder mit deren eigenem Sortiment prominent mitnehmen werde.

Die kleinen Freuden des Lebens

Das Weihnachtsgeschäft, das sich auf die Monate November und Dezember konzentriert, hat laut Ammann gut begonnen. Er beobachtet, dass der Trend zu haptisch gutem Papier, schönen Karten oder edlen Schreibgeräten seit Corona sogar noch zugenommen habe:

«Persönliche Geschenke, handgeschriebene Karten, solche kleinen Dinge sind nun vielen Menschen noch wichtiger geworden. »

Geschäftskunden sind ebenso wichtig

Ebenso wichtig wie die Privatkunden sind für Pius Schäfler laut Ammann die Geschäftskunden, Für diese ist das Unternehmen in den Segmenten Print Solutions und Interior Design tätig, bietet also Drucker samt Servicevertrag und entwickelt Konzepte für Inneneinrichtungen für Büros, Institutionen und Wohngebäude.

Ein weiterer Pfeiler ist der Handel mit Büromöbeln. Pius Schäflers jüngste Firma SimplyFile in Gossau ist seit Anfang 2020 «sehr erfolgreich» in den Bereichen Digitalisierung und ECM (Enterprise-Content-Management) unterwegs.

Auch Witzig The Office Company hat expandiert

Die Pius Schäfler AG beschäftigt über 150 Mitarbeitende und setzt im Jahr über 30 Millionen Franken um. Witzig The Office Company, tätig in den Geschäftsfeldern Büroeinrichtung und Bürotechnik, hat rund 240 Angestellte. 2018 übernahm Witzig die Alteco Informatik aus Thun.