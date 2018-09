Wie uns die Banken Geschichten auftischen Sie erklären uns, warum die Finanzmärkte verrückt spielen und was wir tun oder lassen sollen. Der Ethnologe Stefan Leins hat an den Storys der Finanzanalysten mitgeschrieben und Überraschendes herausgefunden. Balz Bruppacher

Prognose-Profis oder doch eher einfach geschickte Geschichtenerzähler? Der Blick in die Welt der Finanzanalysten offenbart so einiges. (Bild: Getty)

Stefan Leins, wie kommt ein Ethnologe dazu, sich mit Finanzanalysten zu befassen?

Während meines Studiums habe ich mich eigentlich für komplett andere Themen interessiert. Die Finanzkrise hat mich dann gepackt. Der Beginn fiel zudem mit der Zeit zusammen, als man sich in der Ethnologie von den klassischen Themen etwas entfernte.

Also keine Reisen zu fernen Völkern, sondern der Gang zu den «Gnomen» im Zürcher Bankenzentrum?

Genau, wobei das schwierig war. Denn die Grossbanken lassen sich nicht gern hinter die Kulissen schauen, nach dem Ausbruch der Finanzkrise erst recht nicht. Mein Glück war, dass ich schon während meines Studiums teilzeitlich bei einer Bank gearbeitet hatte. Ich habe deshalb gewusst, wie diese Leute ticken und wie man das angehen muss. Umgekehrt gab es auch bei den Banken ein Interesse an Themen ausserhalb der klassischen Ökonomie. An der Frage, was für eine Perspektive entwickelt ein Ethnologe, wenn er am Alltag der Bankenwelt teilnimmt. Bis es geklappt hat, waren aber Kontakte mit vielen Leuten nötig.

Stefan Leins, Ethnologe.

Wie wurden Sie aufgenommen?

Das war natürlich keine alltägliche Situa­tion, dass da jemand von aussen kommt und Beobachtungen anstellt. Geholfen hat sicher, dass ich auch mitgearbeitet habe. Es war wie immer in der ethnologischen Feldforschung: Ich musste zuerst das Vertrauen der Leute gewinnen. Wichtig war, zu vermitteln, dass ich niemanden in die Pfanne hauen wollte, sondern dass ich an einer wissenschaftlichen Abhandlung arbeitete. Das hat natürlich auch kritische Aspekte. Es ging aber nicht um einen Verriss, weder der Personen noch der Bank. Sobald dieses Verhältnis etabliert war, ging es relativ gut.

Weil Sie sich an der Arbeit beteiligten?

Genau, wenn ich nur als Forscher mit meinem Notizblock dabei gewesen wäre, hätte das nicht funktioniert.

Und wie war die Reaktion nach der Publikation Ihrer Dissertation?

Die Reaktionen haben mich positiv überrascht. Auch von Leuten aus anderen Banken, mit denen ich nie direkt zusammengearbeitet habe. Natürlich gab es auch kritische Einwände, grundsätzlich in Frage gestellt wurden meine Erkenntnisse aber von niemandem.

Wieso haben Sie für Ihre Forschung die Finanzanalysten ausgewählt?

Bei den Analysten gab es die Möglichkeit für mich, aktiv mitzuarbeiten, weil deren Tätigkeit einer wissenschaftlichen Arbeit näherkommt als zum Bespiel die Kundenberatung. Auch als Händler wäre ich relativ verloren gewesen.

«Ich würde nie behaupten, die Arbeit der Finanzanalysten sei nicht legitim. Sie haben offensichtlich ein Publikum.»

Sie verweisen in Ihrem Buch auf den «Investmentexperten» Adam Monk, bei dem es sich in Tat und Wahrheit um ein Kapuzineräffchen handelte, das in einem Experiment bessere Prognosen lieferte als eine Gruppe von Finanzanalysten. Sind die Analysen also für die Katz?

So einfach ist es natürlich nicht. Bei den Finanzanalysten handelt es sich um gut ausgebildete Leute, die auch sehr gut vorbereitet sind, um ihre Prognosen der Öffentlichkeit zu präsentieren. Und zwar auf eine Art und Weise, die nicht zu vorsichtig ist und in den Medien gut ankommt. Das hat sicher zum Teil seine Berechtigung. Wenn es aber um politische Entwicklungen geht – ich denke an die Griechenlandkrise während meiner Tätigkeit bei der Bank oder jetzt an die Entwicklungen in Italien –, dann ist es doch erstaunlich, wie oft die Finanzanalysten und Bankökonomen als Experten zum Zuge kommen.

Sie beobachteten, dass die Analysten vor allem eine gute Story haben müssen. Werden uns da Märchen aufgebunden?

Ja und nein. Märchen hat natürlich eine negative Nebenbedeutung. Es geht darum, dass Geschichten kreiert und in ­Umlauf gesetzt werden. Das ist zunächst einmal eine Feststellung. Die Finanzanalysten sind nicht Leute, die im stillen Kämmerlein sitzen und irgendwelche Berechnungen anstellen, die sie dann kommunizieren. Sondern sie packen ihre Aussagen in eine grössere Geschichte ein. Es ist aber nicht alles erfunden. Die Analysten, die am stärksten gefragt sind, sind ausgezeichnete Geschichtenerzähler. Das will ich nicht werten. Es ist nicht die Absicht, den Leuten einen Bären aufzubinden. Sondern es ist vielmehr die Praxis in der Finanzanalyse, Aussagen in schlüssige Geschichten zu verpacken.

Aber das kann problematisch werden?

Es geht um die Frage, was mit den Geschichten passiert, wie sie zirkulieren. Solange das nur den engen Kreis in den Banken betrifft, kann man davon ausgehen, dass die Leute den richtigen Zusammenhang herstellen können. Dass sie wissen, dass es um eine explizite Meinung eines Analysten geht, die keine objektive Darstellung sein muss. Das steht in den Disclaimers. Problematisch wird es, wenn Analysen zu individuellen Anlegern oder Pensionskassen gelangen, bei denen das Bewusstsein fehlt, dass das keine präzisen Voraussagen sind.

Gibt es auch Konkurrenz unter den Analysten?

Die Analysten können sich auch dadurch profilieren, dass sie ab und zu von der Mehrheitsmeinung abweichen. Denken Sie an Leute wie den als «Dr. Doom» bekannt gewordenen Schweizer Marc Faber. Er setzt auf Abwärtsbewegungen an den Märkten. Irgendwann behält er damit Recht und hat sich so für lange Zeit den Ruf erworben, die Krise vorausgesagt zu haben.

Man wirft ja den Analysten vor, sie hätten die Finanzkrise nicht vorausgesehen.

Das ist absurd. Das wäre, wie wenn man einem Politikwissenschafter vorwerfen würde, er habe einen Bürgerkrieg nicht vorausgesehen.

Anders gefragt: Sind die Finanzanalysten an der Finanzkrise schuld?

Nein, das sind ja nicht böse Menschen, die am Morgen aufstehen und sich fragen, was kann ich heute wieder Schlechtes tun. Sie haben vielleicht wie viele andere eine Mitschuld, indem sie an ihren Voraussagen und Kaufempfehlungen festgehalten haben, als man intern bereits ahnte, dass es nicht so weitergehen kann. Aber die Ursache der Krise an den Finanzanalysten festzumachen, wäre ebenso verfehlt, wie eine andere einzelne Gruppe dafür verantwortlich zu machen. Im Falle des Milliardenverlusts bei der UBS im Jahre 2011 hat man ja einen einzelnen Händler dafür verantwortlich gemacht. Kweko Adoboli wurde zum Sündenbock gemacht. Hier wie auch bei der Ursache der Finanzkrise geht es um viel komplexere Dynamiken.

Sollte sich dennoch etwas ändern in der Finanzanalyse?

Nicht unbedingt. Ich würde nie behaupten, die Arbeit der Finanzanalysten sei nicht legitim. Sie haben offensichtlich ein Publikum. Es ist verständlich, dass dieses einen Kompass für die Zukunft haben möchte. Wichtig ist aber, und das versuche ich mit meiner Forschung zu erreichen, dass sich die Leute bewusst sind, mit was für einer Form von Wissen sie konfrontiert werden. Dass das subjektive Bewertungen sind und nicht die in sich geschlossene Wahrheit. Das ist auch der Grund, warum mich das als Ethnologe interessiert. Es geht um Menschen, die Dinge deuten, die Erfahrungen machen, die mit Unsicherheiten umgehen.

Sie haben zwei Jahre lang mit Finanzanalysten zusammengearbeitet. Was sind das für Leute?

Es sind meist jüngere Leute mit einem Hochschulabschluss, oft von den Universitäten St. Gallen und Zürich. Hinzu kommen auf höheren Stufen auch erfahrene Leute aus dem angelsächsischen Raum. Es handelt sich vorwiegend um Männer.

Warum hat es kaum Frauen?

Ein latentes Problem in der Bankenwelt sind die Machokulturen. Das hängt mit Ritualen auch ausserhalb der Arbeit zusammen, an Partys, an denen der Alkohol fliesst. Für Frauen ist es sehr schwer, in diesen Männernetzwerken einen Platz zu finden und sich an den Ritualen angemessen zu beteiligen. Eine Frau muss dreimal so viel leisten wie ein Mann und muss sich wahrscheinlich auch mehr gefallen lassen.

Ist die Finanzkrise zu Ende, wurden die Lehren gezogen?

Nein, ich bin überrascht, wie wenig sich geändert hat. Die Banken haben ihr Eigenkapital ein wenig erhöht, aber auf einem lächerlich tiefen Niveau. Was sich in der Schweiz geändert hat, ist der Wegfall des Bankgeheimnisses. Das ist eine radikale Änderung. Ob die Krise vorbei ist, wird die Geschichte zeigen. Normal ist die Situation sicher nicht. Das zeigt nur schon das Zinsniveau. Zudem besteht die Gefahr, dass Notenbanken bei einem neuerlichen Einbruch nicht mehr in der Lage wären, in grossem Stil Rettungsmassnahmen zu ergreifen. Sie haben ihr Pulver weitgehend verschossen.