WETTBEWERB Post-Chef Cirillo verteidigt Firmenübernahme gegen Vorwürfe von Abacus: «Eins zu eins, was wir schon immer gemacht haben» Die Post will mit Firmenübernahmen den Anschluss an die digitale Welt schaffen. Doch es regt sich Kritik aus der Privatwirtschaft. Das Ostchweizer IT-Unternehmen Abacus plant sogar eine Anzeige bei der Weko. Nun wehrt sich Post-Chef Roberto Cirillo.

Die Angebote der Klara Business AG sollen Transaktionen ermöglichen und vereinfachen – einfach digital, sagt Post-Chef Roberto Cirillo. Martin Ruetschi/Keystone

Bereits im Mai letzten Jahres hatte Post-Chef Roberto Cirillo angekündigt, dass er die Post in die digitale Zukunft führen wolle. Und er zögerte nicht mit der Umsetzung der Strategie. In den letzten Monaten übernahm der gelbe Riese verschiedene Unternehmen, die digitale Dienstleistungen anbieten. Damit eckt die Post allerdings an. Die Post dringe mit manchen Übernahmen in neue Geschäftsfelder vor. Dort verzerre der Eintritt des Staatsunternehmens den Markt. Verärgert sind insbesondere Werbevermarkter wegen der Akquise von Livesystems und Informatikunternehmen wegen der Übernahme der Klara Business AG.

Keine planlose Shoppingtour

Roberto Cirillo, CEO der Schweizerischen Post. Christian Beutler/Keystone

In einem Gespräch mit den Medien verteidigt Cirillo nun sein Vorgehen. «Die Post wildert nicht planlos auf dem Markt.» Man investiere gezielt in die Kernmärkte Logistik und Kommunikation. Denn: «Wir wollen die Grundversorgung nicht nur erhalten, wir wollen sie weiterentwickeln.»

Denn die Digitalisierung wirkt sich auch auf die Post aus. Der zunehmende Onlinehandel führt zu einer Päckliflut. Aber die Kunden nutzen auch immer mehr die Website und die digitalen Angebote der Post, vermehrt von mobilen Geräten aus. «Wir müssen dorthin, wo die Kunden sind», sagt Cirillo. Der Ausbau der digitalen Angebote sei also notwendig.

«Es geht um die Zukunftsfähigkeit und die Existenz der Post.»

Viele dieser digitalen Angebote will Cirillo mit Übernahmen ins Unternehmen holen. 1,5 Milliarden sind dafür bis 2030 vorgesehen, 230 Millionen allein dieses Jahr. Kein Spielgeld, wie er betont. «Wir könnten dieses Angebot auch selber entwickeln.» Doch dauere dies erheblich länger und lohne sich kaum.

Das Postbüchlein der Zukunft?

Eine der Neuerwerbungen der Post ist das IT-Start-up Klara Business AG. Die Zusammenarbeit resultierte nicht nur in einem ePost-Angebot. Mit Klara soll auch eine Zahlungsplattform entstehen.

Cirillo sieht darin eine Fortsetzung des Zahlungsverkehrs, eine Art digitales Postbüchlein. Doch Klara bietet weit mehr. Dazu gehört auch Software für die digitale Buchhaltung oder Kundendatenverwaltung. Das stiess auch in der Ostschweiz auf Kritik. Die Post stosse damit auf den Softwaremarkt vor, sagte Claudio Hintermann, Chef des St.Galler Softwareunternehmens Abacus. Das Unternehmen ist führend bei Business-Software.

Claudio Hintermann, CEO der Abacus Research AG. Bild: PD

In einem rechtlichen Gutachten, das Hintermann erstellen liess, heisst es: Die Post brauche eine gesetzliche Grundlage, um in neue Märkte vorzudringen.

«Wir wollen klare Spielregeln»,

sagt er. Eine Anzeige bei der Wettbewerbskommission Weko sei in Vorbereitung. Es könnten mehr werden. Ein ähnliches Gutachten hat auch die APG wegen der Übernahme des Werbevermarkters Livesystems bestellt.

Ureigenstes Geschäft

Gegenüber den Medien gibt sich Cirillo gelassen. «Ich habe keine Kenntnis von einem Verfahren der Weko.» Die Post prüfe ausserdem vor jeder Übernahme, dass sie den Vorgaben entspricht. Im Fall von Klara sei der Bezug zu den Aufgaben der Post klar, sagt er.

«Das ist eins zu eins, was wir bei der Post schon immer gemacht haben.

Wir ermöglichen es, einfach und zuverlässig Transaktionen digital durchzuführen.» In Papierform ermögliche das die Post ja jetzt schon, «wenn Ihnen beispielsweise ein Schreiner eine Rechnung schickt».

Eine offene Plattform

Dass dahinter eine Buchhaltung sei, sei nicht entscheidend. Die Plattform stünde allen offen, sagt Cirillo. Der Kunde müsse seine Buchhaltung nicht über Klara machen.

Ob sich Abacus damit zufriedengibt, ist fraglich. Es bestünden weitere wettbewerbsrechtliche Probleme. So könnte die Post ihre Kundenkontakte aus dem Monopolbereich für gezielte Marketingmassnahmen benutzen, heisst es im Gutachten. Schon jetzt mache die Post auf ihren Seiten Werbung für Klara. Dabei tönt auch der Vorwurf durch, die Post nutze ihre Monopolstellung, um Verluste in neuen Geschäftsbereichen zu finanzieren.

Post muss Grundversorgung finanzieren

Auch das weist Cirillo zurück. Das Monopol beschränke sich nur noch auf Briefe bis 50 Gramm – ein stetig schrumpfendes Geschäft. Überall sonst sei die Post seit zehn Jahren am Markt. Bei Paketen oder Briefsendungen hat auch die Post Wettbewerber. Dem stehe ein Grundversorgungsauftrag gegenüber, der vom Monopolgeschäft bei weitem nicht gedeckt werde. «Diese Kosten müssen wir im freien Wettbewerb verdienen», sagt Cirillo