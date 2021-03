WERKZEUGMASCHINENBAU Starrag mit harter Landung – für das neue Jahr 2021 zeichnen sich Lichtblicke und eine Stabilisierung ab Im zweiten Semester 2020 hat sich der Auftragseingang leicht erholt, die Grundauslastung für 2021 ist gesichert, und das Unternehmen ist weiterhin solide finanziert – seitens der Starrag, deren Ergebnisse im vergangenen Jahr zerbröselt sind, gibt es auch positive Botschaften.

Ein Airbus A350-900 der Air France. Auf Starrag-Bearbeitungszentren werden beispielsweise Turbinenschaufeln und Flügelrippen gefräst. Bild: Airbus

44 Prozent weniger Aufträge als im Vorjahr und ein Umsatzrückgang von 29 Prozent. Dazu ein eingebrochenes Betriebsergebnis, was die operative Marge von schmalen 1,1 Prozent auf noch schmalere 0,4 Prozent des Umsatzes hat schmelzen lassen. Und unter dem Strich knapp rote Zahlen. Zudem die Botschaft an die Aktionäre der Starrag: Die Dividende für das Jahr 2020 fällt aus.

Die Starrag hat deutlich eingebüsst in Millionen Franken 2019 2020 Veränd. in % Auftragseingang 343 193 –43,9 Auftragsbestand 284 174 –38,9 Umsatz 418 297 –29 Betriebsergebnis 4,8 1,3 –73,7 Konzernergebnis 1,1 –0,6 Mitarbeiter 1514 1415 –6,5

Doch nach diesem für weite Teile der Maschinenindustrie schlechten Coronajahr gibt es auch Anlass für zumindest verhaltene Zuversicht. So hat die Starrag mit Sitz in Rorschacherberg im zweiten Semester etwas mehr Aufträge hereinnehmen können als im ersten. Und der Auftragsbestand des Werkzeugmaschinenbauers per Jahresende lag zwar mit 174 Millionen Franken um 39 Prozent unter Vorjahr, doch:

«Der aktuelle Arbeitsvorrat sichert die Grundauslastung für das laufende Jahr.»

Mehr Aufträge erwartet und keinen weiteren Zerfall der Ergebnisse

Starrag-Chef Christian Walti. Bild: PD

Nachdem die Neubestellungen im zweiten Semester 2020 leicht angezogen haben, zeichnen sich auch gegenwärtig «wieder mehr potenzielle Projekte» am Horizont ab, wie die von CEO Christian Walti geführte Starrag schreibt:

«Auf dieser Grundlage gehen wir davon aus, dass der Auftragseingang 2021 den Vorjahreswert deutlich übertreffen sollte.»

Der Umsatz dürfte aufgrund der tieferen Neubestellungen im Vorjahr im Rahmen von 2020 ausfallen. Und: «Die Ergebnisse sollten mindestens die Vorjahreswerte erreichen.»

Solide Finanzierung, aber kein Zustupf für die Aktionäre

Der Blick auf die Zahlen zeigt, dass die Starrag weiterhin sehr solide finanziert ist: Die Eigenkapitalquote per Ende 2020 beträgt 55 Prozent und liegt damit sogar noch etwas höher als Ende 2019. Deutlich verbessert wurde die Nettoliquidität, von 0,6 auf 6,6 Millionen Franken.

Trotzdem schleckt keine Geiss weg, dass die Ergebnisse unbefriedigend sind und sich hier 2021 keine wesentliche Gesundung abzeichnet. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vom 23. April 2021 denn auch vor, auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten.

Über 20 Millionen Franken eingespart

In diesem Zusammenhang erinnert die Starrag daran, dass der Verwaltungsrat im April 2020 beschlossen hatte, für das abgelaufene Geschäftsjahr die fixen Vergütungen des Verwaltungsrats um 20 Prozent und jene der Geschäftsleitung um 10 Prozent für die übrigen acht Monate des Jahres zu kürzen. Hinzu komme «eine deutliche Reduktion der variablen Entschädigungen».

Zählt man Massnahmen zur Reduktion der Personalkosten (die Starrag zählt 100 Mitarbeitende weniger als vor einem Jahr), Einsparungen als Folge von Kurzarbeit und weniger Sachaufwand wegen des Ausfalls von Messen und Reisen hinzu, habe das Unternehmen 2020 gut 20 Millionen Franken eingespart.

Die Luftfahrtindustrie im Luftloch

Flügel eines Airbus A330neo (links) und eines Airbus A350-900 an der Dubai Airshow 2019. Bild: Airbus

Am meisten eingeschenkt hat beim letztjährigen Auftragsrückgang der Einbruch des Luftfahrtsektors. Für die Flugzeugbauer stellt Starrag Werkzeugmaschinen her, auf denen zum Beispiel Turbinenschaufeln oder Strukturteile wie Flügelrippen gefräst werden. Geografisch gingen die Aufträge am stärksten aus Asien zurück, aber die Starrag schreibt:

«Dennoch ist davon auszugehen, dass Asien längerfristig weiterhin die Weltregion mit den grössten Wachstumsaussichten sein wird.»