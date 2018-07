Tabakindustrie: Werben unter erschwerten Bedingungen

JTI: Japan Tobacco International ist zusammen mit Philip Morris und British American Tobacco (BAT) einer der drei grossen internationalen Tabakkonzerne. Er steht für Marken wie Camel, Winston oder Natural American Spirit. JTI hat den internationalen Konzernsitz in Genf und produziert in Dagmersellen. In der Produktionsstätte sind 300 Angestellte beschäftigt. In Dagmersellen werden pro Tag 43 Millionen Zigaretten hergestellt. 84 Prozent davon gehen in den Export. Der Rest ist für die Schweiz bestimmt.

Tabakmarkt: In der Schweiz werden jährlich mehr als 34 Milliarden Zigaretten hergestellt. Ein Viertel davon ist für den Schweizer Markt bestimmt, der Rest geht ins Ausland. Der Branchenumsatz beläuft sich auf 3,5 Milliarden Franken pro Jahr. Der Export bringt 561 Millionen Franken ein. Bei neun von zehn der Tabakprodukte handelt es sich um Zigaretten. Der Rest sind Zigarren und Produkte wie E-Zigaretten oder Dampftabakgeräte. Mehr als 60 Prozent des Verkaufserlöses in der Schweiz fliessen in die AHV und die Mehrwertsteuer. Letztes Jahr nahm der Bund damit 2,1 Milliarden Franken ein.

Raucher: Die Raucherquote ging in den zurückliegenden Jahren stark zurück. Gemäss dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) rauchten in der Schweiz vor zwei Jahren 25,3 Prozent der erwachsenen Bevölkerung. Bei den 15- bis 19-Jährigen beziffert sich die Raucherquote auf 21,1 Prozent. 1975 rauchten in der Schweiz noch 40 Prozent der Bevölkerung. Alleine seit 1998 ging der Tabakverkauf um 38 Prozent zurück. (rr)