Weniger ist mehr: Bühler tüftelt an Innovationen, um Nahrungsmittel ressourcenschonender herzustellen  

Bühler verbindet die Entwicklung nachhaltiger Lösungen für die Nahrungsmittelproduktion auch mit Konsumtrends. Ein paar davon nannte das Unternehmen in seiner Präsentation zur «Bühler Virtual World»: to go and snacks, also Lebensmittel, die man unterwegs im Vorbeigehen konsumieren kann, Stichwort Convenience Food; health and nutrition, also gesunde und nährstoffreiche Lebensmittel; local culture, also Produkte regionaler Herkunft; vegan and free from, also Produkte ohne tierische Zutaten und solche für Allergiker; premium, also qualitativ hochwertige Lebensmittel. (T.G.)