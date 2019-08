Weltmarktführer Gallus kommt auf keinen grünen Zweig Die Gallus-Gruppe begründet ihren angekündigten Abbau von bis zu 60 Stellen am Standort St.Gallen mit ungenügenden Ergebnissen. Der Weltmarktführer bei Etikettendruckmaschinen wolle aber weiter investieren und an den Standorten St.Gallen und Herisau festhalten. Thomas Griesser Kym

Eine Digitaldruckmaschine, die Gallus im Jahr 2014 als Weltneuheit präsentiert hat. (Bild: Ralph Ribi / St.Gallen, 22. September 2014)

Es klingt paradox: Der Etiketten- und Verpackungsmarkt wächst laut der Gallus Ferd. Rüesch AG «weltweit stark und nachhaltig». Dennoch sei es dem Unternehmen bisher nicht gelungen, im Maschinengeschäft ein Ergebnis zu erzielen, das «zur Sicherstellung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit notwendig ist». Und dies, obwohl Gallus am Standort St.Gallen bereits zuvor Stellen abgebaut und laufend «betriebsinterne Optimierungen» an die Hand genommen hat.

Die Vermutung liegt nach, dass ein Hauptgrund für die Probleme der starke Franken ist. Diesen Mühlstein schleppt das Unternehmen mit sich herum, seit die Schweizerische Nationalbank Anfang 2015 den Mindestkurs von 1.20 Franken pro Euro aufgehoben hat. «Unsere Mitbewerber sind allesamt im Euroraum und können erheblich billiger anbieten als wir», begründete Ende April 2015 der damalige Gallus-Chef Klaus Bachstein die Auslagerung der Teilefertigung und den damit verbundenen Abbau von 26 Stellen, inklusive einiger Kündigungen.

Schleichender Abbau

Der Euroraum ist denn auch das Ziel, wohin Gallus zwischen dem ersten Quartal 2020 und Mitte 2021 die Montagetätigkeiten verlagern will. Konkret will man diese Montage von St.Gallen an den Gallus-Standort Langgöns im Bundesland Hessen verschieben und damit die gesamte Montage in Deutschland bündeln. In St.Gallen «könnten bis zu 60 Mitarbeitende betroffen sein», schreibt Gallus. Insgesamt hat das Unternehmen in der Schweiz noch 225 Mitarbeitende, die meisten in St.Gallen. Nicht betroffen vom Abbau sei das als wichtig bezeichnete Geschäft mit Siebdruckplatten in Herisau.

Die Gallus-Gruppe, die seit 2014 zum weltgrössten deutschen Druckmaschinenhersteller Heidelberg gehört, ist über die Jahre laufend geschrumpft. 2014 hatte sie bei einem Umsatz von 202 Millionen Franken noch 560 Mitarbeitende, davon 260 in der Schweiz. 2016 waren es 430 und 253, und heute sind 340 und 225 geblieben.

Arbeitnehmervertretungen deponieren Forderungen

Laut der Gewerkschaft Unia ist der Personalkommission eine Konsultationsfrist von 14 Tagen eingeräumt worden. Das ist gesetzlich so vorgesehen. Für die Unia ist diese Zeit aber «viel zu kurz», und sie ruft die Gallus-Geschäftsleitung auf, eine längere Frist zu gewähren. Für das betroffene Personal verlangen die Unia und der Verband Angestellte Schweiz nahtlose Anschlusslösungen, Weiterbildungs- und Stellenvermittlungsangebote sowie die Vermeidung von Härtefällen.

Gallus schreibt, der Kern der Marke sei eng mit dem Standort Schweiz und St.Gallen verbunden. Ebenso sitze hier ein Grossteil des unternehmerischen Know-hows. Deshalb blieben Vertrieb, Marketing, Innovations- und Servicefunktionen sowie die Geschäftsführung hier. Zudem wolle Gallus weiterhin in Produkte und Dienstleistungen investieren. Als Auskunftsperson nennt das Unternehmen Geschäftsführer Christof Naier, der aber gerade unterwegs sei. Die Bitte um einen Rückruf ist deponiert.