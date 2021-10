Weinfelden Auf 23'000 Quadratmetern: Lidl hat im Thurgau ein neues Früchte- und Gemüselager eröffnet, in dem es auch Bananen anbaut Der Discounter hat in Weinfelden sein neues, 35 Millionen Franken teures Früchte- und Gemüselager eröffnet. Herzstück ist eine Reiferei für Bananen und andere tropische Früchte. Die Zahl der Mitarbeitenden am Thurgauer Hauptsitz hat sich seit dem Start im 2009 auf 660 mehr als verdoppelt.

Im brandneuen Logistikgebäude von Lidl Schweiz mit einer Bruttogeschossfläche von mehr als drei Fussballfeldern. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone (Weinfelden, 28. Oktober 2021)

Nun ist es fertig. Das neue Früchte- und Gemüselager samt Fruchtreiferei des Discounters Lidl Schweiz, unmittelbar neben dem Verteilzentrum und vis-à-vis des Hauptsitzes des Lebensmittelhändlers in Weinfelden. Lediglich elf Monate Bauzeit waren nötig. «Eine aussergewöhnliche Leistung», kommentiert Torsten Friedrich, seit ei­nem Jahr Chef von Lidl Schweiz.

Ins zweigeschossige Gebäude hat Lidl 35 Millionen Franken investiert. Zur Verfügung steht eine Bruttofläche von 23'000 Quadratmetern, das entspricht gut drei Fussballfeldern. Neben der Lagerfläche für Obst und Gemüse steht auch Platz bereit für Non-Food-Artikel und deren Retouren aus den Filialen. Herzstück aber ist die Fruchtreiferei mit 18 Reifekammern, jede so gross wie ein Überseecontainer. 14 Kammern sind für Bananen reserviert, im März 2022 beginnt die Testphase. In den anderen vier Kammern will Lidl später auch Avocados, Mangos, Kiwi, Limetten usw. reifen.

Zwei der noch leeren containergrossen Reifekammern im neuen Logistikgebäude von Lidl Schweiz. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

In knapp 13 Jahren auf 160 Filialen

Mit dem neuen Logistikgebäude verbunden ist die Schaffung von gut 50 zusätzlichen Arbeitsplätzen. Damit beschäftigt Lidl Schweiz allein in Weinfelden bereits 660 Mitarbeitende. Zum Vergleich: Als Lidl hierzulande loslegte, im März 2009, war die Rede von 300 Beschäftigten am Hauptsitz im Thurgau.

Gestartet damals mit 13 Läden, hat Lidl am Donnerstag die 157. Filiale eröffnet, und zwar in Rapperswil. Bis Ende 2021 sollen es 160 Geschäfte sein. Im Schnitt kämen jährlich zehn bis zwölf Filialen hinzu, rechnet Friedrich vor. 2017 übertraf Lidl Schweiz erstmals die Marke von einer Milliarde Franken Umsatz, und was sein Vorgänger Georg Kröll Ende 2019 sagte, habe weiterhin Gültigkeit, sagt Friedrich: Der Umsatz nehme «Jahr für Jahr mit zweistelliger Rate» zu, und das in einem weitgehend gesättigten Markt.

Die Bananen werden mit Ethylen begast

Mittlerweile beschäftigt Lidl in der Schweiz «deutlich über 4500 Mitarbeitende», sagt Friedrich, «und wenn es so weitergeht, kommen sicher weitere neue Arbeitsplätze dazu». Mit der Entwicklung des Geschäftsgangs zeigt er sich «zufrieden».

Torsten Friedrich, seit 1. November 2020 der CEO von Lidl Schweiz. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Das neue Lager in Weinfelden soll es erlauben, den Logistikbedarf zu decken, den das Wachstum mit sich bringt, und Lidl wolle die Frischekompetenz weiter steigern, mit noch mehr Frische und noch mehr Frischprodukten. Mit den Bananen, die hier künftig innert fünf bis sechs Tagen durch die Begasung mit dem natürlichen Pflanzenhormon Ethylen fertig reifen, beliefert Lidl auch das zweite Verteilzentrum im freiburgischen Sévaz und damit sämtliche Filialen im Land. Bisher importiert Lidl reife Bananen.

Ausserdem hat Lidl Schweiz ein Konzept namens «Typisch» für regionale Produkte lanciert. In dessen Rahmen sind neu in allen Filialen Produkte aus der jeweiligen Region erhältlich, auch aus der Ostschweiz.