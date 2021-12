Vifor-Übernahme Keine Angst vor den neuen Chefs Das australische Pharmaunternehmen CSL will die St.Galler Vifor Pharma übernehmen. Das löst mancherorts Kopfschütteln aus: Die beiden Unternehmen scheinen nicht zusammen zu passen. Das mag sein. Aus Ostschweizer Sicht ist das aber keine schlechte Nachricht.

Das Verwaltungszentrum der Vifor Pharma in Glattbrugg. Ennio Leanza / KEYSTONE

Wer sein Geld in Ostschweizer Firmen anlegen will, hat eine beschränkte Auswahl. Nur wenige sind an der Börse handelbar. Mit Stadler Rail, Zur Rose oder VAT sind in den letzten Jahren zwar einige gewichtige Optionen hinzugekommen. Doch es verschwinden auch immer einige, nicht zuletzt nach Übernahmen.

Nun trifft es die St. Galler Vifor Pharma. Sie galt schon länger als Übernahmekandidat. Mit den Eisenpräparaten, die im Sittertobel hergestellt werden, ist Vifor zwar Weltmarktführer. Doch die Erfolgsmeldungen über neue Medikamente, die die Börse zum Jubeln bringen könnten, blieben aus. So dümpelte die Aktie deutlich unter ihrem letzten Höchststand dahin. Mit weltweit 2600 Mitarbeitenden gehört Vifor Pharma zu den grossen Firmen mit Ostschweizer Sitz. Doch in einer Branche, die von Riesen mit vollen Kassen beherrscht wird, ist sie ein kleiner Happen.

Angebissen hat nun die australische CSL. Manche Analysten schütteln den Kopf: Die Vifor-Produkte passen nicht so recht zu CSL. Doch wo Gemeinsamkeiten fehlen, fehlt auch das Sparpotenzial. Das sind wohl gute Nachrichten für den Standort im Sittertobel. Die Eisenmedikamente sind ein wichtiger Umsatzpfeiler der Vifor Pharma. Ihn weg zu sparen macht kaum Sinn, im Gegenteil: Der Standort wuchs in den letzten Jahren kontinuierlich. Ein weiterer Ausbauschritt ist im Gange. Mit neuen Absatzkanälen könnte der neue Partner das Wachstum noch vorantreiben.