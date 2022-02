VERSICHERUNGSSOFTWARE US-Beteiligungsfirma übernimmt St.Galler Softwarefirma Adcubum Die TA Associates aus Boston haben die Mehrheit an der St.Galler Softwareschmiede Adcubum übernommen. Offenbar wird eine engere Zusammenarbeit mit der deutschen Tech11 angestrebt, die ebenfalls im Versicherungssoftware-Bereich tätig ist.

Der Hauptsitz der Adcubum ist in der St.Galler Shopping Arena. Michel Canonica / TAGBLATT

Die amerikanische Beteiligungsfirma TA Associates hat das St.Galler Softwareunternehmen Adcubum übernommen. Laut dem Branchenportal Inside-IT soll der Kauf mindestens 275 Millionen Franken gekostet haben. Noch unklar sei, ob die bisherigen Hauptaktionäre um Martin Ebner, die Anna Holding und Verwaltungsratsmitglieder der Adcubum, noch eine Beteiligung halten.

Die Adcubum wurde 1997 in St.Gallen gegründet und ist auf Software für Kranken-, Sach- und Unfallversicherungen spezialisiert. Es beschäftigt heute rund 400 Mitarbeitende in der Schweiz, Deutschland und Kroatien.

Gemeinsames Potenzial

Die Private-Equity-Firma aus Boston hat aber nicht nur Adcubum übernommen. In einer Medienmitteilung kündigte TA Associates an, auch in die deutsche Tech11 investiert zu haben. Auch die Würzburger Softwareschmiede ist vor allem auf Versicherungen ausgerichtet. Tech11 hat 50 Mitarbeitende. Adcubum sei in der Schweiz auf dem Gebiet der Versicherungssoftware führend und zeige kontinuierliches Wachstum, sagt Stefan Dandl, Verantwortlicher für Investitionen im deutschsprachigen Raum bei TA Associates, laut der Mitteilung. Auch Tech11 habe mit einer innovativen Plattform viel Schwung in den Markt gebracht. Die Expertise und Ressourcen der beiden Firmen ergänzten sich gut. «Adcubum und Tech11 bieten so ein starkes Potenzial für Innovationen und Wachstum. Wir freuen uns darauf, mit den beiden Firmen zusammenzuarbeiten, um einen führenden Mitspieler im europäischen Markt zu schaffen.»

Von Digitalisierungsschub profitieren

Potenziale sieht auch Adcubum-CEO Emanuele Diquattro. Viele Versicherer seien dabei, ihre Strukturen zu digitalisieren. «Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit TA und Tech11.» Gemeinsam ziele man auf weiteres Wachstum, auch in Form von Übernahmen. Ebenso hofft Diquattro auf Expansion in neue Geschäftsfelder und Regionen.

Die TA Associates investieren vor allem in Firmen mit Wachstumspotenzial. Diesen helfe man auf strategischer Ebene und unterstütze sie bei der Personalbeschaffung oder der Finanzierung von Übernahmen. Das tägliche Geschäft überlasse man den Managern vor Ort.