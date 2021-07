Verbrauchermesse Premiere am Bodensee: IBO startet als erste grosse Messe in Friedrichshafen Nach 28 Monaten findet wieder eine IBO statt. Das Schutzkonzept sieht Masken und Abstand vor. Die Drei-G-Regel (Geimpft, genesen, getestet) entfällt.

Freigelände der Messe Friedrichshafen mit dem Riesenrad Christa Thoma

Nach der coronabedingten Pause findet die erste IBO seit 28 Monaten wieder statt. Vom 8. bis 11. Juli wird die Messe ohne die Drei-G-Regel, aber mit Maske und registrierten Besuchern über die Bühne gehen. Messechef Klaus Wellmann betont an einer Medienkonferenz:

Klaus Wellmann, Geschäftsführer der Messe Friedrichshafen. PD

«Wir gehen hochmotiviert und mit einem guten Gefühl an den Start und sind uns auch unserer Verantwortung bewusst.»

Die Verbrauchermesse am Bodensee bringe die Messewelt erstmals wieder auf Touren. Und der Projektleiter der Sommer-IBO, Rolf Hofer, sagt weiter, dass genügend Abstand auf einer Messe sowieso immer gegeben sei. Die Hallen böten genügend Raum und seien gut belüftet. 280 Aussteller werden demnach ihre Angebote in vier Hallen und im Freigelände präsentieren. Besucherinnen und Besuchern sei der Eintritt auch ohne Schnelltest, Impf- oder Genesungsnachweis möglich. Die Sicherheit auf dem Gelände werde dennoch durch das Tragen von Masken in den mit Frischluft versorgten Messehallen sowie durch das Einhalten der Abstandsregeln gewährleistet. Im Freigelände müssen Mund und Nase nicht bedeckt werden. So viel Gäste wie im März 2019 wird es aber nicht geben. Damals konnten an fünf Messetagen 74'100 Besucher verzeichnet werden.

Comedians und Kindersprint neu

Das Programm reicht vom Foodtruck-Festival, diversen Biergärten, Livemusik über Koch- und Grillshows bis hin zur Kreativ-Modenschau. Weiter werden Last-Minute-Ferienangebote sowie aktuelle Auto- und Caravanmodelle angeboten. Neu im Programm sind Comedians, die auf der Livebühne im Freigelände-West auftreten werden. Ausserdem sind Bauen und Wohnen sowie der natürliche Garten Schwerpunktthemen. Zum ersten Mal im Programm ist der Kindersprint. Gesucht wird «das schnellste Kind vom Bodensee».

Die Sommer-IBO ist die erste richtig grosse Messe, die in Deutschland wieder stattfindet. PD

Grösste Velomesse verloren

Erst vor kurzem hat die Messe bekanntgegeben, dass die weltweit grösste Velomesse Eurobike nach Frankfurt wechselt. Zusammen mit dem Verlust der Outdoor-Messe vor drei Jahren fehlen gut 100'000 Messebesucher pro Jahr oder 15 Prozent der Gesamtbesucherzahl der Messe Friedrichshafen.

Allerdings haben die Messe Friedrichshafen und die Frankfurter Messe ein gemeinsames Unternehmen namens Fairnamic mit Sitz am Bodensee gegründet. Die Messe Frankfurt ist zu 49 Prozent beteiligt. Neben der Eurobike gehört auch die Luftfahrtmesse Aero zur neuen Gesellschaft. Die Aero verbleibt am Bodensee.