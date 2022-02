VENTURE CAPITAL Diese St.Galler Start-ups überzeugten 2021 die Investoren Über 66 Millionen Franken investierten verschiedene Investoren in Ostschweizer Start-ups. Spitzenreiter war einmal mehr die St.Galler Frontify.

Die St.Galler Galventa gewann den Startfeld Diamant – von weiteren Investoren kamen insgesamt rund 800’000 Franken. Bild: PD

46 Millionen Franken: «Für Schweizer Verhältnisse eine beachtliche Zahl», sagte Frontify-Gründer Roger Dudler im Oktober dieser Zeitung. So viel sammelte das Unternehmen bei Investoren aus dem In- und Ausland. Mit dem Geld will das IT-Unternehmen wachsen – 100 Stellen will Dudler schaffen.

Doch Frontify ist bei weitem nicht das einzige Ostschweizer Start-up, das 2021 Investoren überzeugen konnte. Der Swiss Venture Capital Report führt zehn weitere auf: Mit 4,4 Millionen Franken von der deutschen Kizoo Technology Capital ist das Thurgauer Biotech-Start-up Cellvie die Nummer zwei auf der Rangliste der Ostschweizer Finanzierungsrunden.

Viel Geld fliesst in IT-Start-ups

Ansehnliche Summen flossen auch dieses Jahr an Ostschweizer IT-Start-ups: Die Rapperswiler BBC Systems erhielt für ihre Baumanagement-Software Smino 3,1 Millionen. Die Ausserrhoder Airbnb-Verwaltung Guestready erhielt 3,6 Millionen Franken. Auch Deskbird (1,2 Millionen) und Gossik (0,4 Millionen) erhielten Investitionen. Wachstumsbranchen sind auch Fintech und Health-Care-IT. Und mit Kaspar& und Carity sammelten Ostschweizer Vertreter dieser Branchen auch 2021 Geld von Investoren.

Doch nicht nur IT kommt bei den Investoren an. So gewann der Flawiler Zimmerpflanzenservice Feey bei der Fernsehsendung «Höhle der Löwen» einen namhaften Betrag. Ein Sieger ist auch die St.Galler Galventa mit ihrem Nahrungsergänzungsmittel, um den Schlaf-wach-Rhythmus zu regulieren: Es gewann den Startfeld Diamant. Und das Thurgauer Biogas-Unternehmen Renergon gewann in Deutschland einen gewichtigen Investor und Partner.