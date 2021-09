Bei der Ostschweizer Transport- und Logistikfirma R+N Transporte AG mit Hauptsitz in Herisau gibt das Ehepaar Marlise und Bruno Nef schrittweise die Verantwortung an seine Tochter ab. Der 28-Jährigen ist es im Lagergebäude in St.Gallen-Winkeln mittlerweile zu eng geworden.