VAKUUMTECHNOLOGIE Haager VAT profitiert weiter von der Digitalisierung Im ersten Quartal 2021 erzielte die VAT einen Rekordumsatz. Sie profitierte von der weltweiten Knappheit im Bereich Computerchips. Um ihre Produktionskapazitäten auszubauen, brauchen die Chip-Hersteller die Rheintaler Vakuumventile.

Die Haager VAT ist Marktführer bei Vakuumventilen für die Halbleiterindustrie. Bild: PD

Die Haager VAT produziert Vakuumventile, die vor allem für die Herstellung von Computerchips verwendet werden. Und die Nachfrage danach hat in der Coronakrise nur zugenommen. «Getrieben von der weltweiten Knappheit an Halbleiterchips und weiteren technologischen Fortschritten investierten die Halbleiterhersteller weiterhin stark in neue Fertigungsanlagen», heisst es in einer Mitteilung.

So meldet VAT für das erste Quartal dieses Jahres den rekordhohen Auftragseingang von 241 Millionen Franken, ein Drittel mehr als im ersten Quartal 2020. Auch der Umsatz der Gruppe lag mit 192 Millionen Franken 32 Prozent über dem Ergebnis der Vorjahresperiode.

Am stärksten war das Wachstum im Geschäftsbereich Halbleiter. Hier stieg der Auftragseingang im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres um 43 Prozent auf 141 Millionen, der Umsatz stieg auf 112 Millionen. Die Kunden in diesem Bereich investieren nicht nur in neue Technologien zur Herstellung neuer Chip-Generationen, sie erweitern auch Kapazitäten.

Umwälzungen im Bildschirmmarkt

Auch im Geschäftsbereich Advanced Industrials stieg die Nachfrage und Umsatz um rund 40 Prozent. Allerdings war die Vorjahresperiode hier etwas schwach. Im Vergleich zum vierten Quartal des Vorjahres ging der Umsatz leicht auf 29,4 Millionen zurück. Ebenfalls rückläufig waren die Umsätze im Bereich Bildschirme und Solar. Im Vergleich zur Vorjahresperiode sank der Umsatz um 27 Prozent auf 14,5 Millionen. Grund dafür sei, dass die neueren Smartphones mit Oled-Displays ausgestattet würden. Diese neuen Investitionen der Hersteller könnten aber die schrumpfende Nachfrage nach LCD-Displays nicht ausgleichen.

Trotz anhaltender Unsicherheit wegen der Coronapandemie entwickle sich insbesondere die Halbleiterbranche weiter positiv, heisst es in der Mitteilung weiter. Entwicklungen wie Homeoffice und Onlinehandel würden diesen Trend noch verstärken. Deshalb erwartet VAT auch für 2021 signifikantes Wachstum.