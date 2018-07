Möbel Pfister fürchtet die Ferien

Der 45-jährige Matthias Baumann ist seit drei Jahren CEO von Möbel Pfister. In den 20 Filialen in allen Landesteilen arbeiten rund 1200 Fachleute, davon 200 Lernende. Schon früh setzte sich das Unternehmen für eine saubere Ökobilanz ein. Seit 2010 fördert man auch Schweizer Jungdesigner. Aktuelle Umsatzzahlen gibt man dagegen nicht preis. Matthias Baumann ist mit Miriam Baumann-Blocher, Besitzerin des Läckerli-Huus, verheiratet. Das Paar lebt mit zwei kleinen Kindern in einer 100 m2 grossen 4½-Zimmer-Mietwohnung in Rheinfelden.