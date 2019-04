Gründer der Initiative Slow Brewing sagt: «Unser Siegel ist das härteste der Welt»

Reinste und natürliche Rohstoffe bester Qualität sowie ein langsames, schonendes Brauverfahren, das darauf verzichtet, die Würze- und Bierbereitung zu beschleunigen: Das zeichnet Slow Brewing aus. Im Verständnis von August Gresser aber «müssen auch die Geisteshaltung der Brauerei und deren gelebte Unternehmensverantwortung stimmen». Gresser hat vor acht Jahren die Initiative Slow Brewing gegründet. Wer Mitglied werden möchte, muss sich einer strengen Bewertung seiner Bierqualität und der Brauerei stellen. Das Gebäude und die technischen Anlagen müssen gut im Schuss sein, die Hygiene hat einwandfrei zu sein. Ein Auge wird zudem gelegt auf Aspekte wie die durchgängige Qualitätssicherung oder – und das wird immer wichtiger – auf die digitale Transformation. Derzeit tragen 27 Brauereien aus Deutschland, Norditalien, Österreich und der Schweiz das Gütesiegel der Initiative. Einziges Mitglied hierzulande ist seit Herbst 2014 die St. Galler Brauerei Schützengarten. Sie war am Freitag Gastgeberin der Mitgliederversammlung von Slow Brewing.

August Gresser hat an der Technischen Universität München an der Fakultät für Brauwesen, Lebensmitteltechnologie und Milchwissenschaften studiert. Nach dem Doktorat arbeitete er als erster Braumeister und Cheftechnologe der Brauerei Moretti in Udine und später als Technischer Direktor der Brauerei Forst in Meran. Seit 2007 ist er freiberuflich in der Brau- und Getränkeindustrie tätig.

Absicherung und Ansporn zugleich für Schützengarten

Schützengarten-Chef Reto Preisig sagt über Slow Brewing, «wir haben uns anfangs herantasten müssen» und von Gresser «nützliche Beratung und Empfehlungen erhalten». Inzwischen verwendet Schützengarten das Siegel auch auf ihren Produkten. «Für uns ist es eine Absicherung, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und Ansporn, immer noch ­einen Schritt weiter zu gehen», sagt Prei-sig. Mittlerweile zeige auch die Bewegung Slow Food, die auf nachhaltig hochwertige Lebensmittel setzt, Interesse an einer Kooperation mit Schützengarten.

Weitere Schweizer Mitglieder bei Slow Brewing zeichnen sich derzeit nicht ab, wie Gresser sagt. Ein «absolutes No-Go» bei seiner Initiative ist das High-Gravity-Verfahren, mit dem schätzungsweise aus Kostengründen neun Zehntel aller Biere hergestellt werden. Dabei wird mit hoher Stammwürze gebraut und das Bier anschliessend verdünnt. «Das ist an sich nichts Schlimmes, geht aber zu Lasten der Qualität», sagt Gresser. Gebe man dem Bier dagegen Zeit, ändere sich der Stoffwechsel der Hefe. «Es fallen weniger Gärungsnebenstoffe an, und je weniger dieser Nebenstoffe, desto bekömmlicher das Bier.» (T. G.)