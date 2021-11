Umwelt Brennstoffzelle vom Bodensee an der Klimakonferenz in Glasgow Das von MTU in Friedrichshafen entwickelte Brennstoffzellensystem wird an der COP26 als nachhaltige Energielösung vorgestellt.

MTU-Brennstoffzellentechnik an der Klimakonferenz in Glasgow. PD

Rolls-Royce präsentiert an der UNO-Klimakonferenz COP26 in Glasgow erstmals sein neues Brennstoffzellensystem für eine zukünftige CO2-freie Energieversorgung. Das System wurde von MTU in Friedrichshafen entwickelt. Die Komplettlösungen zur Stromversorgung im Megawattbereich kommen ab dem Jahr 2025 zum Serieneinsatz. Der Rolls-Royce-Geschäftsbereich Power Systems, der am Bodensee mit der Marke MTU angesiedelt ist, entwickelt zudem Brennstoffzellensysteme für Schiffe und bereitet im Rahmen seines Klimaschutzprogramms seine wichtigsten Motorbaureihen für die Verwendung nachhaltiger Treibstoffe vor.

Nach Unternehmensangaben arbeiten die Entwicklungsingenieure ausserdem bereits an Wasserstoff- und Methanolmotoren sowie an Konzepten für dezentrale Power-to-X-Anlagen. Power-to-X ist ein Verfahren, bei dem Ökostrom in speicherbaren Treibstoff umgewandelt wird.

Jungfernflug des vollelektrischen Flugzeugs von Rolls-Royce, «Spirit of Innovation» Jane Stockdale

Rolls-Royce stellt in Glasgow auch ein Modell seines vollelektrischen Flugzeugs «Spirit of Innovation» vor. Das von der britischen Regierung finanzierte Projekt «Accelerating the Electrification of Flight» (ACCEL) fördert die Entwicklung und Konstruktion des schnellsten vollelektrischen Flugzeugs der Welt. Dieses emissionsfreie Flugzeug soll mit einer Zielgeschwindigkeit von mehr als 480 Kilometer pro Stunde einen Rekord aufstellen.