Rollmaterial Elektrifizierung aufgeschoben: Ukraine-Krieg bremst Stadler in den Niederlanden Wegen steigender Rohmaterialpreise und Störungen der Lieferketten als Folge des Kriegs Russlands gegen die Ukraine wird in den Niederlanden die Elektrifizierung einer Regionalbahnstrecke aufgeschoben. Das verzögert auch die Ablösung von Stadler-Dieselzügen durch elektrische Triebzüge des Ostschweizer Schienenfahrzeugherstellers.

Ein elektrischer Triebzug des Typs Flirt von Stadler, wie ihn Arriva in den Niederlanden bereits einsetzt. Bild: Wikimedia

Dieselbetriebene Gelenktriebwagen (GTW) von Stadler durch elektrische Triebzüge des Typs Flirt vom Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer ersetzen – das will die Bahngesellschaft Arriva in den Niederlanden auf der Maaslijn (Maaslinie), die von Nijmegen via Venlo nach Roermond führt. Dafür muss die 89 Kilometer lange Regionalbahnstrecke jedoch zuerst elektrifiziert werden, was bis Ende 2024 der Fall sein sollte.

Tempi passati: Dieser Tage hat die Infrastrukturgesellschaft ProRail die Ausschreibung für die Elektrifizierung gestoppt, womit der ursprüngliche Zeitplan Makulatur ist. Der Grund für das Ziehen der Notbremse: Die Folgen des Ukraine-Kriegs drohen das Budget zu sprengen, das mit Kosten von 266 Millionen Euro rechnet, finanziert von drei Provinzen und dem niederländischen Staat.

ProRail erklärt dies mit steigenden Preisen für Kupfer, Stahl und andere Materialien sowie Lieferschwierigkeiten und weiteren negativen Auswirkungen des Kriegs. ProRail schreibt über den Rückzug des Ausschreibungsverfahrens, dieser werde «den angestrebten Fertigstellungstermin 2024 unweigerlich hinauszögern». Das Projekt geniesse aber weiterhin «höchste Priorität».

Der Flirt ist dem GTW überlegen

Gleichwohl müssen sich die Passagiere auf der Maaslijn mit deren Modernisierung gedulden. Laut Angaben aus den Niederlanden befährt Arriva die Strecke aktuell mit 16 Stadler-GTW. Geplant ist, diese Flotte nach der Elektrifizierung der Strecke durch 13 dreiteilige elektrische Stadler-Triebzüge des Typs Flirt abzulösen.

Diese 13 Flirt sind Teil einer Beschaffung von 36 Zügen, die Arriva bei Stadler in Auftrag gegeben hatte, nachdem Arriva die Konzession zum Betrieb der Regionalbahnstrecken in der Provinz Limburg erhalten hatte, von Ende 2016 bis Ende 2031. Die anderen 23 damals bestellten Flirt sind alle im Einsatz, acht davon grenzüberschreitend zwischen Maastricht und dem deutschen Aachen.

Der Flirt ist betriebsgüns­tiger, umweltfreundlicher und komfortabler als der GTW und kommt schneller voran. Ausserdem soll die einspurige Maaslijn auf eine Schienenlänge von 107 Kilometern ausgebaut werden, dies mittels des Baus einen zweiten Gleises auf vier Abschnitten, was die Qualität der viel befahrenen Strecke ebenfalls erhöhen werde.