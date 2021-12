TÜREN RWD Schlatter investiert in Logistikgebäude am Hauptsitz Die Roggwiler Arbonia-Tochter investiert zehn Millionen Franken in das neue Logistik- und Lagergebäude. Ebenso hat RWD Schlatter in Deutschland und in der Westschweiz ausgebaut.

Die geplante Halle (rechts im Bild) schliesst sich an die bestehende Produktionshalle an. Bild: PD

RWD Schlatter investiert weitere 10 Millionen Franken am Hauptsitz in Roggwil. Wie es in einer Mitteilung heisst, entsteht bis im Frühjahr 2023 ein neues Lager- und Logistikgebäude neben der Produktionshalle. Der Neubau mit 5000 Quadratmetern Fläche ersetzt das sanierungsbedürftige Rohmateriallager und bietet Platz für ein Fertigtürenlager. Es wird vom deutschen Schwesterwerk bestückt. Der Spatenstich erfolgt im kommenden Februar.

«So können wir mit der neuen Dachmarke Arbonia Doors in fünf bis zehn Tagen den Markt in der Westschweiz und den Handel in der Deutschschweiz beliefern», freut sich Luigi Di Cola, der CEO von RWD Schlatter.

Der Türenbauer investiert auch ins bestehende Hauptgebäude. Anstelle der heutigen Kantine soll ein multifunktionaler Aufenthalts-, Ausstellungs- und Schulungsraum entstehen. RWD Schlatter hatte zuletzt 2019 8 Millionen in eine neue Lackieranlage und ein neues Bearbeitungszentrum investiert.

Investitionen auch bei Schwesterfirma

Weitere Investitionen tätigt RWD Schlatter bei der Schwesterfirma TPO Holz-Systeme GmbH im mittelfränkischen Leutershausen. Dort entsteht ein Kompetenzzentrum für Blend- und Blockrahmen, Rahmentüren und hochwertige Brandschutztüren. Neu wird RWD Schlatter den süddeutschen Raum objektbezogen mit Funktionstüren beliefern, heisst es in der Mitteilung weiter.

Ausbau in der Westschweiz

RWD Schlatter hat zudem seine Präsenz in der Westschweiz ausgebaut. Im Sommer 2021 wurden in Vevey ein neuer Standort mit einem fünfköpfigen Verkaufsteam eröffnet und ein neu konzipiertes Fachpartnerkonzept eingeführt.

RWD-Schlatter-CEO luigi Di Cola. Bild: PD

Unter der Dachmarke «Arbonia Doors» werden in der Westschweiz ab sofort die Türen von insgesamt drei Schwesterfirmen angeboten. «Mit dieser Dachmarke und natürlich unseren Schutztüren stehen wir technisch überall an der Spitze», sagt Luigi Di Cola.