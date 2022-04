Triebzüge Für 600 Millionen Euro: Stadler liefert erste Doppelstöcker an die ÖBB Der Auftrag der ÖBB, um den Stadler einige Monate zittern musste, trägt nun Früchte: Die Österreichischen Bundesbahnen bestellen in einem ersten Schritt 41 Doppelstöcker. Das verspricht Arbeit für das Stadler-Werk in St.Margrethen.

Visualisierung des Stadler-Doppelstöckers für die ÖBB. Bild: PD

600 Millionen Euro (612 Millionen Franken) wert ist ein Auftrag, den Stadler von den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) erhalten hat. Diese bestellen für dieses Geld beim Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer 41 elektrische Doppelstöcker des Typs Kiss. Die Züge sollen ab 2026 in der Ostregion eingesetzt werden, konkret in den Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland. Mit den neuen Fahrzeugen, die als Cityjet unterwegs sein werden, werden die ÖBB ihre Nah- und Regionalverkehrsflotte weiter erneuern.

Die Bestellung ist der erste Abruf aus dem Rahmenvertrag, den Stadler mit den ÖBB unterzeichnet hat, wie die beiden Unternehmen am 23. Februar 2022 bekannt gaben. In diesem Rahmenvertrag geht es um die Beschaffung von bis zu 186 Doppelstöckern im Gesamtvolumen von bis zu drei Milliarden Euro.

20 sechsteilige und 21 vierteilige Züge

Den Weg frei gemacht hatte für den Vertrag ein letztinstanzlicher Entscheid des Wiener Bundesverwaltungsgerichts, nachdem es zunächst juristische Unklarheiten gegeben hatte wegen einer angeblich mangelhaften elektronischen Signatur Stadlers unter seinem Angebot. Der Rahmenvertrag hat eine Laufzeit von zehn Jahren.

Stadler wird für die Erstbestellung der ÖBB 20 sechsteilige und 21 vierteilige Doppelstöcker bauen, die jeweils maximal 160 km/h schnell fahren können. Die Sechsteiler bieten 610 Sitzplätze, die Vierteiler deren 380. Laut Mitteilung werden die Fahrgäste von mehr Komfort und kürzeren Fahrzeiten profitieren.

Stadlers Kompetenzzentrum für den Bau von Doppelstöckern ist das Werk am Standort St.Margrethen. In dieses neue Werk hatte Stadler 2020 den Grossteil der Produktion aus dem veralteten Standort Altenrhein verlegt. In den Bau des Werks St.Margrethen hat Stadler 86 Millionen Franken investiert.