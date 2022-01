Transformation Pionier am Bodensee: Nutzfahrzeuge werden digital ZF Friedrichshafen wird zum weltweit grössten Systemlieferant für die Nutzfahrzeugbranche.

ZF Friedrichshafen hat den Start der neuen Division Commercial Vehicle Solutions (CVS) bekanntgegeben. Damit baut ZF seine Position bei Technologien zur Elektromobilität, autonomem Fahren und Digitalisierung aus. Bild: PD

Die digitale Transformation im Fahrzeugbereich wird von der ZF Friedrichshafen vorangetrieben. Die ZF Group ist die weltweit drittgrösste Automobilzuliefererin und zählt zu den weltweit führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Antriebs- und Fahrwerktechnik. Der Konzern teilt in einem Communiqué den Start einer neuen Nutzfahrzeugdivision Commercial Vehicle Solutions (CVS) mit. Die neue Division bündelt das Know-how in der Nutzfahrzeugindustrie und wird ausserdem Technologien zur Elektromobilität, autonomem Fahren und Digitalisierung entwickeln. Nach Unternehmensangaben sollen auch Lösungen für einen sicheren, nachhaltigen und digitalisierten Transport gefunden und realisiert werden.

Die neue Division vereint die bisherigen Divisionen Nutzfahrzeugtechnik und Nutzfahrzeug-Steuerungssysteme von ZF, die aus der Übernahme von Wabco durch den ZF-Konzenrn im Mai 2020 hervorgegangen sind. Wabco war global führend bei elektronischen Brems- und Fahrzeugregelsystemen sowie Federungs- und Antriebssystemen, die in mittleren und schweren Nutzfahrzeugen zum Einsatz kommen.

Wilhelm Rehm, ZF-Vorstandsmitglied und verantwortlich für die neue Division sagt:

Wilhelm Rehm, Vorstandsmitglied ZF Friedrichshafen. Bild: PD

«Mit der neuen Division CVS positioniert sich ZF als nun weltweit grösster Komponenten- und Systemlieferant für die Nutzfahrzeugbranche. Dank unserer technologisch breiten Aufstellung und weltweiten Marktpräsenz können wir unseren Kunden zentrale Lösungen aus einer Hand bieten, die sie für die Transformation ihres Produktportfolios benötigen.»

Rehm sieht aufgrund der regionalen Struktur von ZF bedeutende Vorteile für Lastwagen, Bus- und Trailer-Hersteller sowie Flottenbetreiber. Er ist sich sicher, dass im Einklang mit der Unternehmensstrategie, der Next Generation Mobility, die CVS die globale Wachstumsstrategie von ZF beschleunigen werde. Im neuen Geschäftsbereich CVS von ZF arbeiten rund 25'000 Angestellte an 61 Standorten in 28 Ländern. ZF erwirtschaftet jährlich einen Umsatz von gegen 33 Milliarden Euro und verfügt über 260 Standorte in 41 Ländern.