Transaktion Kaufangebot: Australische CSL bestätigt Übernahme der St.Galler Vifor Pharma Annähernd 74 Prozent der Vifor-Aktien reichen dem Biotechkonzern CSL, um die Übernahme des St.Galler Pharmaunternehmens für zu Stande gekommen zu erklären. Doch CSL will sich des übrig gebliebenen Vifor-Aktionariats rasch entledigen.

Im Werk der Vifor Pharma am operativen Hauptsitz im Sittertobel. Bild: Tobias Garcia (St.Gallen, 30. November 2021)

Der australische Biotechkonzern CSL hat das vorläufige Zwischenergebnis bestätigt, wonach seiner Schweizer Tochter CSL Behring bis 2. März 2022 insgesamt 73,99 Prozent aller Aktien der St.Galler Vifor Pharma angedient worden sind. Damit erklärt CSL die Übernahmeofferte für zu Stande gekommen.

Ursprünglich hatte CSL eine Andienungsquote von mindestens 80 Prozent als Bedingung genannt, um das Kaufangebot für erfolgreich zu erklären, nahm dann von diesem Erfordernis aber Abstand.

CSL will alle Vifor-Aktionärinnen und -Aktionäre loswerden

Am 9. März 2022 beginnt nun eine Nachfrist von zehn Börsentagen, die voraussichtlich am 22. März, 16 Uhr, endet. Während dieser Zeitspanne können Vifor-Aktionärinnen und -Aktionäre ihre Papiere weiterhin CSL Behring andienen.

CSL offeriert pro Vifor-Aktie 179.25 US-Dollar in bar. Geplant ist, nach Vollzug der Transaktion bei der Schweizer Börse SIX die Dekotierung der Vifor-Aktie zu beantragen.

Sollten im Publikum nach Ende der Nachfrist nur wenige Vifor-Aktien geblieben sein (weniger als 2 Prozent), will CSL deren Kraftloserklärung beantragen. Sollten es mehr sein, will CSL Vifor mit einer CSL-Gesellschaft fusionieren, um die verbliebenen Vifor-Aktionärinnen und -Aktionäre loszuwerden. Diese würden «in bar oder in anderer Form» abgefunden, aber keine Anteile an der CSL-Gesellschaft erhalten.