Totaler Rückzug aus dem Iran Die US-Sanktionen gegen Teheran schlagen auf europäische Unternehmen durch: der französische Ölkonzern Total zieht sich aus dem grössten westlichen Industrieprojekt zurück. In die Lücke springt die Konkurrenz aus Fernost. Stefan Brändle, Paris

Total stoppt Investitionen in das Projekt South Pars. (Bild: Ramin Talaie/Bloomberg)

Sprecher von Total und der iranischen Regierung bestätigten unabhängig voneinander, dass der französische Konzern seine Investition in das Projekt South Pars stoppe. Das grösste Gasfeld der Welt, das acht Prozent der bekannten Gasressourcen umfasst, liegt im Persischen Golf und wird von Iran und Katar getrennt bewirtschaftet. Total hatte sich schon an den früheren Phasen federführend beteiligt. Nach dem Atomabkommen mit dem Iran hatten die Franzosen 2015 mit der China National Petroleum Corporation (CUP) ein Projekt über 4,3 Milliarden Euro lanciert. Daraus wird jetzt nichts.

Total hält in den USA Aktiva von über 8 Milliarden Euro und beteiligt amerikanische Banken an 90 Prozent seiner finanziellen Transaktionen. Damit wäre der französische Konzern akut von Strafmassnahmen der US-Behörden bedroht, wenn er sich nicht an die von US-Präsident Donald Trump ausgerufenen Iran-Sanktionen hält. Damit offenbart sich die Durchsetzungskraft der US-Beschlüsse – und die Ohnmacht des alten Kontinentes. Die EU-Kommission hatte europäischen Firmen im Juni Hilfe und Schutz zugesagt. Deutschland, Frankreich und Grossbritannien – also die drei europäischen Vertragsstaaten des iranischen Atomabkommens – drückten ihr «tiefes Bedauern» über die Sanktionen aus und forderten Ausnahmeregeln für europäische Firmen.

US-Politik treibt Iran in die Hände Russlands und China

Der Rückzug Totals, der diese Aussagen auf einen Schlag mit der harten Realität konfrontiert, wurde weder in Brüssel noch Paris kommentiert. Dafür ist in französischen Internetforen von «abscheulicher Wirtschaftserpressung» die Rede. Die sonst eher zurückhaltende wirtschaftsnahe Zeitung L’Opinion spricht von einem «K.O.-Sieg Trumps». Dass die «Lex Americana» in der ganzen Welt wirke, sei skandalös – und überdies absurd: Die über Jahrzehnte aufgebaute Stellung Totals im Iran gehe nun an den staatlichen chinesischen Erdölsektor. Dieser sei in den USA kaum vertreten, habe aber kommerziell und diplomatisch genug Gewicht, um von Trump vorsichtig behandelt zu werden.

Absurd ist der Schritt auch deshalb, weil Teheran mit der CNPC bisher schlechte Erfahrungen im technischen Bereich gemacht hatte und gar nicht erpicht darauf war, allein mit den Chinesen zu arbeiten. Die US-Politik treibt die Iraner aber geradezu in die Arme der beiden nichtwestlichen Signatarstaaten des Atomabkommens, Russland und China.

Wie Total kehren auch die französischen Autobauer dem Iran den Rücken. Peugeot und Citroën (PSA-Konzern) verloren 2017 einen Absatz von 440000 Fahrzeugen. Renault will seine ebenfalls massive Präsenz im Iran laut Konzernchef Carlos Ghosn «sehr stark reduzieren», um wenigstens für ein Ende der Sanktionen gewappnet zu sein. Diese Firmen sind zwar nicht im US-Markt vertreten, hängen aber über Zulieferer davon ab. Hart getroffen ist auch der europäische Luftfahrtkonzern Airbus. Der Verkauf von 100 Flugzeugen im Wert von 8,6 Milliarden Euro an den Iran wird nach der Lieferung von drei Maschinen wohl abgebrochen.