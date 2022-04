Topmanagement Geteilte Führung: Bei der Rheintaler Oertli Instrumente amtieren die Gebrüder Bosshard als Co-Chefs Das Unternehmen, das Produkte für die Augenchirurgie herstellt, wächst seit geraumer Zeit, und die Digitalisierung führt zu neuen Herausforderungen und Chancen. Daher teilen sich die beiden Mitinhaber Christoph und Thomas Bosshard nun die Geschäftsführung der Bernecker Firma.

Führen die Oertli Instrumente AG als Co-CEOs: Die Gebrüder Christoph (links) und Thomas Bosshard. Bild: Anna Tina Eberhard/PD

«Zwei CEOs sind besser als einer»: Das schreibt die Rheintaler Oertli Instrumente AG, die an ihrem Hauptsitz in Berneck chirurgische Operationsplattformen, Instrumente und Verbrauchsmaterial für die Augenchirurgie herstellt.

Seit 1. April 2022 teilen sich die beiden Mitinhaber, die Gebrüder Christoph und Thomas Bosshard, die Geschäftsführung als Co-CEOs. Bisher war Christoph Bosshard alleiniger CEO, und Thomas Bosshard war als Mitglied der siebenköpfigen Geschäftsführung Leiter Marketing und Verkauf.

Die Gebrüder Bosshard ergänzen sich

Nun ist entschieden worden, dass Christoph und Thomas Bosshard das Unternehmen zu zweit als Co-CEOs führen. Mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten ergänzten sich die beiden perfekt, schreibt das Unternehmen. Christoph Bosshard ist weiterhin für die operativen Belange in der ganzen Wertschöpfungskette und im Qualitätsmanagement verantwortlich, Thomas Bosshard für den Weltmarkt und Innovationen.

Hintergrund der Aufteilung der Geschäftsführung ist, dass die Oertli Instrumente AG seit geraumer Zeit wächst und «grosse Umwälzungen» bevorstehen. Wie das Unternehmen schreibt, hat es sich in den vergangenen Jahren «sehr gut entwickelt». Oertli sei «eine Weltmarke in der Augenchirurgie». Seit Februar 2021 errichtet die Firma am Hauptsitz in Berneck ein neues Produktions- und Logistikgebäude, und im Oktober 2021 gab Oertli bekannt, eine Mehrheit an der Aargauer Handelsfirma Domedics zu übernehmen.

Mitarbeitendenzahl innert gut fünf Jahren verdoppelt

Die «grossen Umwälzungen» beziehen sich in erster Linie auf die digitale Transformation, was« enorme Chancen» biete. 2023 wird Oertli den Neubau als Lean Factory beziehen. Die Investition in Höhe von 25 Millionen Franken werde «die Produktionsmöglichkeiten massiv erweitern, gerade auch in der Automatisierung». Zudem investiere Oertli intensiv in die Neuentwicklung kundenzentrierter Lösungen, und auch das Vertriebsnetz nehme laufend zu.

Oertli beschäftigt weltweit gut 250 Mitarbeitende, davon 200 in Berneck. Hinzu kommt Domedics mit 18 Angestellten am Standort Dättwil bei Baden. Zum Vergleich: 2016 zählte Oertli 130 Mitarbeitende, also knapp halb so viel wie heute. Mit der neuen Co-Geschäftsführung und den Investitionen zeigt sich Oertli überzeugt, «die Weichen für eine unabhängige, nachhaltige Zukunft gestellt» zu haben.