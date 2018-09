Türkei senkt wegen Lirakrise die Wachstumsziele Der türkische Finanzminister versucht, die angeschlagene Wirtschaft seines Landes zu stabilisieren. Dennoch rechnet er mit einem Anstieg der Arbeitslosenquote. Gerd Höhler, Athen

Aufgrund der Lirakrise versucht Erdogan, den Konsum mit Steuervergünstigungen anzukurbeln. (Bild: Chris McGrath/Getty (Istanbul, 15. August 2018))

Angesichts der Währungskrise verabschiedet sich die Türkei von den Wunschträumen ihres Staatschefs Recep Tayyip Erdogan. Dessen Schwiegersohn und Finanzminister, Berat Albayrak, stellte gestern in Istanbul das auf drei Jahre angelegte Wirtschaftsprogramm der Regierung vor. Es geht von deutlich niedrigeren Wachstumsraten und steigenden Arbeitslosenzahlen aus.

Bis 2023, dem 100. Jahr seit der Gründung der Republik, wollte Erdogan die Türkei zu einer der weltweit zehn grössten Wirtschaftsnationen machen. Daraus wird nichts. Nachdem die Regierung bisher für die nächsten drei Jahre den Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts (BIP) bei jeweils 5,5 Prozent ansetzte, erwartet Albayrak jetzt für 2019 nur noch ein Plus von 2,3 Prozent. Im Jahr darauf soll das BIP um 3,5 und 2021 um fünf Prozent zulegen. Auch diese drastisch zurückgenommenen Prognosen sind aber möglicherweise noch zu optimistisch. Die Ratingagentur Fitch rechnet für 2019 nur noch mit einem Wachstum von 1,2 Prozent. Analysten der Grossbank ABN Amro gehen sogar davon aus, dass die türkische Wirtschaft im kommenden Jahr um drei Prozent schrumpft.

«Balance, Disziplin und Wandel» sollen es richten

Finanzminister Albayrak versucht dennoch, Zuversicht zu verbreiten. «Wir wollen eine neue Erfolgsstory schreiben», kündigte der Erdogan-Schwiegersohn bei der Präsentation seines Programms im Istanbuler Dolmabahce-Palast an. Es steht laut Albayrak auf drei Säulen: «Balance, Disziplin und Wandel». Zur Balance gehören die nachhaltigen Wachstumsziele. Disziplin will Albayrak bei der Haushaltsführung üben. Allein im diesjährigen Budget will er 60 Milliarden Lira (acht Milliarden Euro) einsparen und so das Haushaltsdefizit auf 1,9 Prozent des BIP begrenzen. In das Kapitel Wandel gehören Strukturreformen, mit der die Wertschöpfung und die Exportstärke der türkischen Wirtschaft verbessert werden sollen.

Auf Einzelheiten der Reformen ging Albayrak allerdings nicht ein. Wie schon bei der Ankündigung seines Wirtschaftsprogramms Anfang August beliess es der Finanzminister bei eher allgemeinen Betrachtungen. Immerhin scheint er sich jetzt mit den Realitäten der Währungskrise abzufinden: Für Ende 2018 erwartet er eine Inflationsrate von 20,8 Prozent. 2019 rechnet Albayrak mit einem Rückgang der Teuerung auf 15,9 Prozent. Auch die Lage am Arbeitsmarkt bleibt prekär: Berat Albayrak rechnet für dieses Jahr mit einer Arbeitslosenquote von 11,3 Prozent und erwartet 2019 einen Anstieg auf 12,1 Prozent.