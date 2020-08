Thurgauer Kantonalbank kommt gut durch die Krise – Covid-19-Kredite lassen das Volumen der Ausleihungen anschwellen Unter dem Strich zwar eine leichte Gewinneinbusse, aber dennoch ein solider Datenkranz für das erste Semester 2020: So lässt sich der Halbjahresausweis der Thurgauer Kantonalbank zusammenfassen. Der Ausblick auf den Rest des Jahres ist verhalten, und die Bank nimmt Bauprojekte in Angriff.

Die TKB-Lenker am Hauptsitz in Weinfelden: Bankratspräsident René Bock (links) und Bankchef Thomas Koller. Bild: Donato Caspari (Weinfelden, 18. Februar 2020)

Um satte 400 Millionen Franken sind die Forderungen der Thurgauer Kantonalbank (TKB) gegenüber Kunden gestiegen, also die Kredite, und dies ausserhalb des Hypothekargeschäfts. Prozentual bedeutet dies einen Anstieg im ersten Semester 2020 gegenüber Ende 2019 um unüblich hohe 30 Prozent.

Die Erklärung liefern die Covid-19-Kredite, also die Überbrückungskredite im Rahmen des Stützungsprogramms für die Schweizer Wirtschaft. In dessen Rahmen hat die TKB im Semester Kredite über 170 Millionen Franken ausbezahlt. Per Ende Juli waren es bereits 196 Millionen Franken, die sich auf 1500 gesprochene Kredite verteilen.

Ähnliche Dimensionen wie die Konkurrenz

Damit bewegt sich die TKB in ähnlichen Dimensionen wie die St.Galler Kantonalbank (SGKB) und die Thurgauer Raiffeisenbanken. Die SGKB hat im Semester 1753 Covid-19-Kreditelimiten in Höhe von 233 Millionen Franken gewährt, die 15 Raiffeisenbanken im Kanton haben per Ende Juli 1200 solcher Kredite im Volumen von 115 Millionen Franken ausbezahlt.

Abgesehen vom Wachstumsschub im Kreditgeschäft als Coronafolge zeigt die TKB laut eigener Einschätzung im Semester Stabilität und legt trotz eines Gewinnrückgangs «solide Zahlen» vor. Die Hypotheken nahmen gegenüber Ende 2019 um 460 Millionen Franken auf 20,1 Milliarden zu, ein Plus von 2,4 Prozent. Das Total der Ausleihungen kletterte um 900 Millionen auf 21,9 Milliarden (siehe Grafik). Die Kundengelder stiegen um 8,8 Prozent auf 17 Milliarden.

Flottes Tempo der Ausleihungen 2016 2017 2018 2019 I/2020 in Milliarden Franken 0 5 10 15 20

Die Bank lässt Vorsicht walten bei Ausfallrisiken

Trotz anhaltenden Drucks auf die Zinsmarge, aber auch dank des Wachstums der Ausleihungen, verzeichnet die TKB beim Zinserfolg lediglich einen Rückgang von 1,9 Prozent. Wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie hat die Bank Wertberichtigungen und Rückstellungen für Ausfallrisiken von netto 11 Millionen Franken gebildet.

Weil die Kunden an der Börse rege Wertpapiere kauften und verkauften, legte die TKB im Kommissionsgeschäft zu. Gleichzeitig glitt das Handelsgeschäft zurück, weil die Devisentransaktionen im Frühling deutlich abnahmen, wohl eine Folge der temporär geschlossenen Grenzen und des Wegfalls von Auslandreisen.

Die Pandemie trübt den Blick in die Zukunft

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Strategie für die Periode vis 2022 hat der Geschäftsaufwand der TKB zugenommen. Insgesamt resultierte aus all diesen Positionen in der Erfolgsrechnung im Vorjahresvergleich ein Rückgang des Geschäftserfolgs um 5,1 Prozent auf 76 Millionen Franken und ein Semestergewinn von 70,5 Millionen, was einer Einbusse um 2,4 Prozent entspricht.

Für ganz 2020 nehmen Bankratspräsident René Bock und TKB-Chef Thomas Koller im Semesterbericht einen «verhaltenen Ausblick» vor. So rechnet die Bank unverändert mit einem tieferen Unternehmenserfolg als 2019. «Wegen der anhaltenden Pandemie bleiben insbesondere deren Auswirkungen auf das Wirtschaftsumfeld ungewiss.»

Umbau in Sulgen, Neubau in Gachnang-Islikon

Hinzu kommt, dass die Strategieumsetzung weiterhin mit Kosten verbunden ist. Und im laufenden zweiten Semester beginnt die TKB mit dem Umbau der Geschäftsstelle Sulgen zu einer Beratungsbank sowie mit den Arbeiten für die Geschäftsstelle in Gachnang-Islikon, die 2021 eröffnet werden soll. In Planung sind die Aktivitäten für das 150-Jahr-Jubiläum. Die Bank beschäftigt 776 Mitarbeitende.