Die Thurgauer Kantonalbank baut alle Geschäftsstellen zu Beratungsbanken um Das Geldinstitut will alle 28 Filialen modernisieren. Das geht zu Lasten der Schalter. Ein Standort wird gar neu eröffnet. Operativ ist die Bank auf einem stabilem Kurs.

Geben die Richtung und das Tempo der Thurgauer Kantonalbank vor: Bankratspräsident René Bock (links) und der Geschäftsleitungsvorsitzende Thomas Koller. Bild: Donato Caspari (Weinfelden, 18. Februar 2020)



Am Geschäftsstellennetz der Thurgauer Kantonalbank (TKB) wird nicht gerüttelt. Von diesem Credo sind Bankratspräsident René Bock und die Geschäftsleitung, die seit einem Jahr unter dem Vorsitz von Thomas Koller steht, nie abgewichen. Dies, obwohl immer weniger Bankkunden Schalter aufsuchen, obwohl dort die Zahl der Transaktionen rasant abnimmt, obwohl die Digitalisierung voranschreitet.

Auch jetzt verteidigt die TKB ihr physisches Netz aus 28 Geschäftsstellen. Mehr noch: Im kommenden Jahr will sie gar Nummer 29 eröffnen, und zwar in Gachnang-Islikon, bisher auf der TKB-Kantonskarte ein weisser Fleck, wie Koller an der Bilanzmedienkonferenz sagte. Jedoch geht auch die TKB mit der Zeit. Der geplante Standort wird keine klassische Bankfiliale sein, sondern eine Beratungsbank. Das klingt besser als schalterlose Filiale, doch eine solche ist vorgesehen.

Umbau beginnt in Sulgen

Damit ist die TKB nicht allein. Auch andere Banken, die neue Filialen eröffnen, so etwa in der Ostschweiz die Bank Linth oder Valiant, setzten auf ein solches Konzept mit Automaten, Bildschirmen, also viel Selbstbedienung, und Beratung nach Bedarf des Kunden.

So gehen auch Banken vor, die Standorte modernisieren. Diesem Muster folgt die TKB ebenso. Sie hat vor, alle Standorte zeitgemässer zu gestalten und ihnen ein einheitliches Erscheinungsbild zu verpassen. Los geht es dieses Jahr mit dem Umbau der beiden Geschäftsstellen Sulgen und Bischofszell, anschliessend sollen pro Jahr jeweils ein bis zwei weitere Standorte folgen. In kleineren Filialen werden die Schalter ganz verschwinden, in grösseren werden sie weniger.

Die Bank nimmt ordentlich Geld in die Hand

Parallel dazu will die Bank ihre persönliche Beratung weiter ausbauen, denn diese wird, so zeigt sich Koller überzeugt, gerade bei komplexeren Bankgeschäften wie Erben, Vorsorgen, Finanzieren und Anlegen gefragt bleiben. Ebenfalls setzt die TKB ihre Investitionen in die Digitalisierung fort, um à jour zu bleiben. Dabei helfen soll auch eine neu geschaffene bankeigene Innovationseinheit, die unter anderem neue Ertragsquellen aufspüren soll.

Das Institut ist offensichtlich gewillt, für all diese Ausgaben zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit ordentlich Geld in die Hand zu nehmen. Dies zeigt sich etwa daran, dass in der laufenden dreijährigen Strategieperiode für das Verhältnis der Kosten gemessen an den Erträgen ein Wert innerhalb einer Bandbreite von 49 bis 54 Prozent angestrebt wird – deutlich mehr als die letztjährigen 47,3 Prozent.

Immer mehr Sparer investieren

Für das laufende Jahr rechnet die TKB mit einem tieferen Geschäftserfolg als 2019. Denn die Phase der Tiefzinsen dürfte weitergehen und die Zinsmarge unter Druck halten. Das hat der Bank auch vergangenes Jahr zugesetzt, wobei sie die Margenerosion einerseits zu einem guten Teil mit dem flotten Wachstum des Hypothekenvolumens um 4,8 Prozent auf 19,7 Milliarden Franken wettgemacht hat und andererseits die florierenden Börsen die Erträge aus Kommissionen und Dienstleistungen befeuert haben.

Die Bilanzsumme übertrifft erstmals 25 Milliarden in Millionen Franken 2018 2019 Veränderung % Bilanzsumme 23 244 25 610 10,2 Eigene Mittel 2 124 2 209 4 Geschäftserfolg 169 167 –1,4 Jahresgewinn 134 135 0,7 Mitarbeiter 764 770 0,8

Die Entwicklung der Finanzmärkte hat die Kundenvermögen um eine Milliarde Franken erhöht, und eine zweite Milliarde floss der Bank als Nettoneugeld zu, was in der Summe die Kundenvermögen von 17,9 auf 19,9 Milliarden steigen liess. Die TKB beobachtet dabei, dass wegen der auf praktisch Null gestellten Sparzinsen immer mehr und vor allem auch immer mehr kleinere Kunden Teile ihres Vermögens ertragreicher zu investieren versuchen, etwa in Wertpapiere. Das zeigt sich daran, dass die TKB bereits 15'000 Verwaltungsmandate für kleinere Vermögen unter Dach hat, mit einem Volumen von 918 Millionen Franken. Das sind 35 Prozent mehr als 2018 und fast viereinhalb mal so viel wie 2015.

Die Bevölkerung kann sich in Fitnessparks verlustieren

An Negativzinsen hat die TKB der Schweizerischen Nationalbank vergangenes Jahr 1,5 Millionen Franken bezahlt, wobei die Anhebung des Freibetrags ab November der Bank «etwas Luft verschafft hat», wie Koller sagt. Umgekehrt kassierte die TKB von rund 100 Grosskunden drei Millionen Franken an Negativzinsen.

Dem Kanton fliessen aus dem TKB-Gewinn sowie als Abgaben und Steuern gut 68 Millionen Franken zu, den Gemeinden werden drei Millionen zuteil. Die Dividende bleibt bei 2.80 Franken je Partizipationsschein. Ob es nächstes Jahr, in dem die TKB ihr 150-Jahr-Jubiläum feiert, eine Sonderdividende obendrauf gibt, liess Bock offen. Sicher ist dagegen, dass die TKB in Arbon, Frauenfeld, Kreuzlingen, Sirnach und Weinfelden in Kooperation mit diesen fünf Gemeinden fünf Outdoor-Fitnessparks finanziert.