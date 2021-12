«Thurgauer Apfel» Treue zum Thurgau: Bernina erhält den Motivationspreis der Thurgauer Wirtschaft 2022 128 Jahre alt ist der Nähmaschinenhersteller Bernina. Damals wie heute sitzt das Unternehmen am Gründungsstandort Steckborn. Geändert haben sich aber die Produkte: Die Näh-, Quilt- und Stickmaschinen sind von mechanischen Geräten zu Computern geworden.

Montage bei Bernina im Werk am Hauptsitz in Steckborn. Bild: PD

Nähmaschinen, das war einmal. Nadel und Faden sind geblieben, aber die Geräte haben «ihr rein mechanisches Gewand abgelegt». So steht es in der Mitteilung der IHK Industrie- und Handelskammer Thurgau, wonach der Motivationspreis der Thurgauer Wirtschaft 2022, der «Thurgauer Apfel», an den Nähmaschinenhersteller Bernina aus Steckborn geht.

Näh-, Quilt- und Stickmaschinen, wie sie Bernina anbietet, das sind heute eigentliche Computer. Die Kombination mit Touchbildschirmen und integrierter Software hat den Geräten ein ganz neues Potenzial eröffnet. Mit hauseigener Sticksoftware können Sujets selber auf dem Tablet oder PC entworfen und direkt an die eigene Maschine übertragen werden.

«Lokal Arbeits- und Ausbildungsplätze gefördert»

«Wie nur wenige Unternehmen erfüllt Bernina kombiniert die Auswahlkriterien wie wirtschaftliche Bedeutung für den Kanton, Bekenntnis zum Standort, Strahlkraft über die Grenzen hinaus sowie Innovationskraft und Nachhaltigkeit.»

So begründet die Jury unter dem Vorsitz von Thomas Koller, Chef der Thurgauer Kantonalbank, den Entscheid, den «Thurgauer Apfel» 2022 an das Unternehmen am Rheinsee zu vergeben.

Weiter schreibt die Jury, obwohl heutzutage viele Anbieter von Geräten oft im Ausland produzierten und nur noch der Vertrieb in der Schweiz seinen Sitz habe, «ist Bernina dem Thurgau immer treu geblieben und hat lokal Arbeits- sowie Ausbildungsplätze gefördert». Bernina hat laut Website weltweit 1035 Mitarbeitende, davon 270 in Steckborn. Die Jury weiter:

«Zudem leistet das Unternehmen einen Beitrag zur Nachhaltigkeit, indem die Produkte repariert und Einzelteile ausgetauscht werden können.»

Odette Gegauf-Ueltschi als eine Thurgauer Wirtschaftspionierin

Das Unternehmen ist 128 Jahre alt und wurde 1893 von Karl Friedrich Gegauf in Steckborn gegründet. Dessen Sohn Fritz Gegauf lancierte 1932 die erste Haushaltsnähmaschine namens Bernina. Das Modell war derart erfolgreich, dass die Firma von Fritz Gegauf AG in Bernina umbenannt wurde. Der Name wurde dem Bündner Piz Bernina entlehnt, dem einzigen Viertausender der Ostalpen.

Der langjährige Bernina-Patron Hanspeter Ueltschi zeigt das Innenleben einer seiner Nähmaschinen. Bild: PD

1965 ging die Unternehmensleitung an Odette Gegauf-Ueltschi über, die Enkelin des Firmengründers. Sie stand bis 1988 an der Spitze Berninas und gilt als eine der ersten Frauen, die den Werkplatz Thurgau in einer Führungsfunktion mitprägten. Odette Gegauf-Ueltschis Sohn Hanspeter Ueltschi, Firmenchef von 1988 bis 2021 und nach wie vor Verwaltungsratspräsident, leitete bei Bernina das Computerzeitalter ein und baute des US-Markt aus, wo Bernina heute zwei Drittel des Umsatzes erarbeitet. Die Produkte des Unternehmens sind heute in gut 80 Ländern erhältlich.

Die fünfte Generation arbeitet im Unternehmen

Der neue Bernina-Chef Kai Hillebrandt. Bild: PD

Seit 1. August 2021 leitet mit Kai Hillebrandt erstmals ein Manager von ausserhalb der Inhaberfamilie die Bernina International AG. Hillebrandt bringt langjährige Erfahrung in der Unterhaltungselektronikbranche mit, unter anderem arbeitete er bei Samsung, Philips und Panasonic.

Parallel zum Wechsel an der operativen Spitze ist mit Hanspeter Ueltschis Kindern Katharina und Philipp Ueltschi die fünfte Generation der Familie ins Managementteam eingetreten. Ende Oktober 2021 sagte Hillebrandt: «Das Geschäft läuft hervorragend.» Grösste Herausforderung sei es, «die weltweite Nummer-1-Position im Premium-Segment zu halten und auszubauen».

Die Geschwister Katharina und Philipp Ueltschi von der fünften Generation der Bernina-Inhaberfamilie. Bild: PD

Der «Thurgauer Apfel» ist mit 10'000 Franken dotiert. Die Preisverleihung an Bernina findet in der ersten Hälfte des Jahres 2022 statt. 2021 ging der Motivationspreis an die Frauenfelder Immobiliendienstleisterin HRS Real Estate AG.