Teurer Wohnen im Thurgau

Mietmarkt Nirgends stiegen die die Mieten im August so stark wie im Thurgau. Das zeigt der Mietindex, den das Immobilienportal homegate.ch mit der Zürcher Kantonalbank erstellt. Der Index misst die monatliche, qualitätsbereinigte Veränderung der Mietpreise anhand der Angebote auf dem Markt.

Als Basis dienen dem Index die Mietpreiese von Anfang 2009. Zwar sind die Mieten in der Ostschweiz seither zwar nicht so stark gestiegen wie im schweizweiten Schnitt. Doch der Thurgau holt auf: Seit dem August des vergangenen Jahres stiegf der Index um über zwei Punkte. Allein im letzten Monat stieg er um 0,71 Punkte. Die zweithöchste Preissteigerung verzeichnet der Index im Wallis mit 0,62 Punkten. Auch in den Kantonen Zürich, Glarus und Schaffhausen stiegen die Mieten überdurchschnittlich. Mit 0,5 Punkten gehlrt auch das Appenzellerland zu dieser Gruppe. Hier haben sich die Angebotsmieten seit 2009 aber unterm Strich kaum verändert. Das gult auch für die Stadt St.Gallen, wo die Angebotsmieten im August sogar leicht sanken.