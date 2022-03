Technologie Über 100 Millionen Franken verdient: Huber+Suhner verbucht ein Rekordergebnis Der Ostschweizer Hersteller von Kabeln, Steckern und Antennen hat 2021 laufend an Fahrt gewonnen und bei Betriebsergebnis und Konzerngewinn Höchstwerte erzielt. Die mittelfristigen Ziele sind nun leicht erhöht worden. Doch Risiken und Unwägbarkeiten sind nicht zu unterschätzen.

Produktion bei Huber+Suhner am Standort Herisau. Bild: PD

«Das beste Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte» – das war 2021 für den Technologiekonzern Huber+Suhner. Der Blick auf den Datenkranz zeigt: Alle Eckzahlen wurden mit zweistelliger Rate gesteigert. Und der Boden für weiteres Wachstum ist gelegt, nahm doch der Auftragseingang gegenüber 2002 um einen Drittel zu und der Auftragsbestand zum Jahresende um zwei Drittel (siehe Tabelle).

Alle Schlüsselzahlen liegen deutlich im Plus in Millionen Franken 2020 2021 Veränderung in % Auftragseingang 748 996 33,1 Auftragsbestand 196 323 65,4 Umsatz 738 863 16,9 Betriebsergebnis 61 105 70,9 Konzerngewinn 52 87 66,9 Mitarbeitende 4410 4588 4 -davon Schweiz 1162 1225 –5,1

Mit dem Betriebsergebnis von 105 Millionen Franken hat Huber+Suhner die operative Marge von 8,3 auf 12,1 Prozent des Umsatzes angehoben. Treiber der Verbesserungen ist die hohe Nachfrage nach Kommunikation, Mobilität, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Für all diese Bedürfnisse ist Huber+Suhner mit seiner elektrischen und optischen Verbindungstechnik zur Stelle, mit Kabeln, Steckern und Antennen beispielsweise für Bahnen, Busse, Flugzeuge, Rechenzentren, den Energiesektor, den Mobilfunk und das Festnetz usw. Oder mit Schnellladekabeln für Elektroautos.

Mehr Geschäft in Amerika als in Asien

Natürlich ist auch bei Huber+Suhner nicht alles eitel Sonnenschein. So stagnierte der Auftragseingang im Bahnsegment, weil während der Pandemie der öffentliche verkehr heruntergefahren wurde und Projekte für neues Rollmaterial vor allem in China rückläufig waren. Dafür nahmen Umsatz und Aufträge im Segment Automotive je um rund die Hälfte zu.

Insgesamt aber sank die operative Marge in der Sparte Transport von 7,3 auf 5,1 Prozent. Huber+Suhner macht steigende Rohmaterialpreise geltend, die man noch nicht vollständig auf die Kunden habe überwälzen können, und Vorinvestitionen in Lösungen für das autonome Fahren. Deutlich zugelegt hat der Konzern mit Sitz in Herisau und Pfäffikon ZH dafür in den beiden anderen Sparten Industrie und Kommunikation.

Geografisch hat Huber+Suhner den Umsatzanteil in Europa auf 54 Prozent gehalten. Amerika legte von 18 auf 25 Prozent zu und überholt damit Asien, das von 28 auf 21 Prozent abnahm.

Starke Ausgangslage für 2022

Huber+Suhner weiss: Innovationen sind das A und O. Deshalb hat das Unternehmen die Ausgaben für Forschung & Entwicklung erneut gesteigert, um 17 Prozent auf 56 Millionen Franken. Mit den Rekordzahlen im Rücken und der Tatsache, dass der Auftragsbestand per Ende 2021 das 1,15-fache des Jahresumsatzes betrug, hat Huber+Suhner seine Erwartung punkto Rentabilität leicht heraufgesetzt.

Neu soll die operative Marge über den mittelfristigen Zyklus auf jeweils 9 bis 12 Prozent des Umsatzes zu liegen kommen statt wir bisher angepeilt 8 bis 10 Prozent. Beim Umsatz visiert das Unternehmen für 2022 ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich an. Voraussetzung sei, dass sich «die gegenwärtigen Herausforderungen nicht akzentuieren».

Einige Risiken und Unwägbarkeiten

Konkret nennt Huber+Suhners die steigenden Inflationsraten, den starken Franken oder Engpässe in den globalen Liefer- und Transportketten. Zudem bringe der Krieg in der Ukraine Ungewissheiten, «deren Auswirkungen auf das wirtschaftliche Umfeld aktuell noch nicht abschätzbar sind».

Der Verwaltungsrat beantragt eine Dividende von 2 Franken pro Aktie, 70 Rappen mehr als im Vorjahr.