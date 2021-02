TECHNOLOGIE Ruth Metzler hat Bühler verlassen Die alt Bundesrätin ist wie im Sommer 2020 angekündigt aus dem Verwaltungsrat des Technologiekonzerns zurückgetreten. Sie sass zehn Jahre im Aufsichtsgremium.

Alt Bundesrätin Ruth Metzler-Arnold ist nach zehn Jahren als Bühler-Verwaltungsrätin zurückgetreten. Bild: PD

Ihren Abschied genommen hat Ruth Metzler-Arnold an der Generalversammlung des Bühler-Konzerns vom Donnerstag. Verwaltungsratspräsident Calvin Grieder würdigte Metzler, dass sie «ihre fundierten Kenntnisse aus der Wirtschaft und insbesondere der Corporate Governance» eingebracht habe.

Rainer Schulz. Bild: PD

Mit dem Rücktritt Metzlers galt es auch den Vorsitz des Audit Committees des Verwaltungsrats neu zu besetzen. Diese Aufgabe obliegt neu Verwaltungsrat Rainer Schulz.

Metzler lässt sich in der Bühler-Mitteilung zitieren, «Bühler hat in den letzten Jahren die Weichen bei Innovation und Digitalisierung richtig gestellt. Deshalb ist das Unternehmen erstklassig aufgestellt.» Sie, Metzler, sei «auch in Zukunft vom nachhaltigen Erfolg des Unternehmens überzeugt».