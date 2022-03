Technologie Hohe Nachfrage: Inficon baut die Kapazität um die Hälfte aus Der St.Galler Hersteller von Vakuuminstrumenten hat 2021 mehr verkauft und die Rentabilität gesteigert. Zur Beseitigung von Engpässen in der Produktion und um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, werden die Fabriken in Europa und Amerika erweitert.

US-Produktionsstandort von Inficon in Syracuse. Bild: PD

Das Messtechnikunternehmen Inficon mit Hauptsitz in Bad Ragaz und einem seiner Produktionsstandorte in Balzers hat 2021 von hoher Nachfrage nach seinen Vakuuminstrumenten profitiert. Der Reingewinn stieg um 63 Prozent auf 80 Millionen US-Dollar und der Umsatz um 30 Prozent auf 516 Millionen Dollar. Dies trotz Engpässen in der Produktion.

Beim Betriebsergebnis legte Inficon um 62 Prozent auf gut 100 Millionen Dollar zu. Das hat die operative Marge von 15,6 auf 19,5 Prozent des Umsatzes verbessert. Der Verwaltungsrat beantragt eine von 16 auf 21 Franken je Aktie erhöhte Dividende.

Weiteres Wachstum und Ausbau der Kapazität

Für das Geschäftsjahr 2022 prognostiziert Inficon einen Umsatz zwischen 550 und 600 Millionen Dollar. Die operative Marge soll die Marke von 20 Prozent übertreffen. Die aktuelle geopolitische Lage schränke allerdings die Prognosefähigkeit ein.

Inficon hat 2021 trotz aller Unwägbarkeiten die Kapazitäten in Amerika und vor allem in Europa ausgeweitet. Damit wolle das Unternehmen die steigende Nachfrage nach seinen Instrumenten und Komponenten künftig flexibler und rascher befriedigen.

Insgesamt investiert Inficon 2021 und 2022 rund 10 Millionen Dollar in Amerika und über 30 Millionen Dollar in Europa. Damit sollte im Rahmen dieses zweijährigen Expansionsprogramms die Kapazität um die Hälfte gesteigert werden können.