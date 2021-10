Bühler baut eine Hafermühle in Finnland

Der Verbrauch von Haferprodukten steigt kontinuierlich. An einem Tiefseecontainerhafen an der finnischen Westküste errichtet der Technologiekonzern Bühler eine Hafermühle mit Anbindung für Exporte zur See und auf der Schiene Richtung Osten und bis nach China.