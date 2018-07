Calida: Kleider aus Holz Das Surseer Textil-Unternehmen lanciert das erste zu 100 Prozent kompostierbare T-Shirt.

Die kompostierbaren T-Shirts con Calida. (Bild: PD)

Calida lanciert ein Shirt mit Stoff aus Zellulose – also aus Holz. Wie die Luzerner Kleiderfirma gestern in einer Medienmitteilung schreibt, ist das ökologische Compo-Shirt zu 100 Prozent kompostierbar. Ausserdem sei es mit dem Label Cradle to Cradle zertifiziert. Dieses definiert kreislauffähige Produkte, die als Verbrauchsgüter so konzipiert werden, dass die enthaltenen Rohstoffe im biologischen Kreislauf immer wieder verwendet werden können. Verbraucher könnten das Shirt zur Kompostierung entweder zu Calida zurückbringen oder ganz einfach in den hauseigenen Gartenkompost geben.