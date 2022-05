Strassenverkehr Unfälle im Stadtverkehr vermeiden: ZF baut neues Notbremssystem Mit seinem Notbremsassistenzsystem für Stadtbusse stellt ZF eine neue Sicherheitslösung für Nutzfahrzeuge vor. Das System verhindert bei Stadtbussen durch eine aktive Notbremse Frontalkollisionen mit anderen Verkehrsteilnehmern.

Speziell für den Stadtbus entwickelt: Das neue Notbremsassistenzsystem von ZF. PD

Der weltweit grösste Zulieferer für Nutzfahrzeuge, ZF Friedrichshafen, mit der Anfang Jahr gegründeten Division Nutzfahrzeuglösungen setzt auf Assistenzsysteme, die Unfälle mit Fahrzeugen, Fahrradfahrern oder Fussgängern aktiv verhindern. Damit sollen auch stehende Bus-Passagiere geschützt werden, indem das Bremsmoment stufenweise aufgebaut wird. Der Konzern teilt weiter mit, dass somit das Risiko von Unfällen und Verletzungen sowohl innerhalb als auch ausserhalb des Busses verringert werden könne. Das Notbremsassistenzsystem ist branchenweit von Fahrzeugherstellern unabhängig. Es eigne sich für Elektrobusse ebenso wie für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Der Marktstart ist noch für dieses Jahr geplant.

Vernetzte Eigenentwicklung

Philipp Helmich, verantwortlich für die Produktlinie Vehicle Dynamics in der ZF-Division Commercial Vehicle Solutions, sagt, dass das komplett inhouse entwickelte neue Assistenzsystem Radar, Kamera, Steuergerät sowie Bremssystem vernetze und so eine neue Sicherheitsfunktion generiere.

«Das neue Notbremsassistenzsystem kommt dem Wunsch der Bushersteller sowie ihrer Kunden nach gesteigerter Sicherheit im Stadtverkehr nach.»

Das neue Notbremsassistenzsystem von ZF basiert auf einer Technologie für schwere Lkw und ist speziell für Stadtbusse angepasst worden. Damit gefährliche Verkehrssituationen in der komplexen, städtischen Umgebung vermieden werden können, sei eine detaillierte und genaue Situationsanalyse erforderlich. Dazu gehörten Objekterkennung und -klassifizierung. Eine Datenfusion aus Kamera- und Radarinformationen ermögliche hier im Zusammenspiel mit dem Steuergerät und den Bremsen eine Frontkollisionswarnung.

Sollte der Fahrer nicht reagieren, könne das System darüber hinaus automatisch die Bremsen betätigen, um das Unfallrisiko zu mindern oder einen Zusammenstoss ganz zu vermeiden. Dabei würden auch weitere Fahrzeugdaten wie Gewicht oder Geschwindigkeit in die Auswertung miteinbezogen. Durch die nahtlose Interaktion zwischen Assistenz- und Bremssystem werde das Bremsmoment mittels Software-Regelung kaskadierend aufgebaut, sodass auch stehende oder sitzende Passagiere im Bus deutlich besser vor einer Verletzungsgefahr geschützt seien.

In der Division CVS bündelt ZF seine erweiterten Kompetenzen im Segment Nutzfahrzeuge und vereint die früheren Divisionen Nutzfahrzeugtechnik und Commercial Vehicle Control Systems, die wiederum aus der Übernahme des amerikanischen Zulieferers Wabco im Frühjahr 2020 entstand. In 28 Ländern arbeiten rund 25’000 Mitarbeitende an der Entwicklung von Hightech-Komponenten und Systemen für automatisierte, vernetzte und elektrifizierte Nutzfahrzeuge.