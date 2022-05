St.Gallen Symposium «Ein globales Bewusstsein schaffen» – Vorschläge zur Lösung der grossen Probleme unserer Zeit und Welt Pandemie und Ukraine-Krieg haben zu mehr Unordnung in der Welt geführt. Wie räumen wir da auf? Mit Zusammenarbeit, die wirklich das Globale im Blick hat und weniger Einzelinteressen verfolgt, lautet eine Empfehlung am St.Gallen Symposium. Eine weitere Diskussion dreht sich um die Frage, wie es um die Energiewende bestellt ist.

Ökonomin Bogolo Kenewendo, die mit 30 botswanische Ministerin wurde. Bisher gab es noch kein jüngeres Mitglied einer Regierung eines afrikanischen Landes. Bild: Ralph Ribi (St.Gallen, 5. Mai 2022)

Am Donnerstag früh um 8 Uhr herrscht auf dem Campus der Universität St.Gallen noch die Ruhe vor dem Sturm. Auf dem Platz zwischen Hauptgebäude und Aula verlieren sich wenige Personen. Es sind zumeist Helferinnen und Helfer des St.Gallen Symposiums sowie wenige Teilnehmende. Einer, der schon auf den Beinen ist, ist Beat Ulrich – «bevor die Welle anrollt», wie der Chef des Symposiums sagt. Zwar könne man dank Live Streams und den drei Aussenposten an den Schweizer Botschaften in Johannesburg, Mexiko und Peking viel mehr Leute erreichen als früher.

Doch Ulrich zeigt sich auch froh, dass das Symposium nach der Pandemie wieder mit physischer Präsenz der Gäste stattfinden kann. «Wir haben viele Anmeldungen», sagt Ulrich, führt dies aber nicht nur darauf zurück, dass sich viele Leute nach den Lockdowns und anderen coronabedingten Beschränkungen wieder nach realen Treffen sehnen. Ulrich weiss auch:

«Die Leute haben Gesprächsbedarf.»

Protektionismus im Zuge der Pandemie

Peter Voser, Präsident des Stiftungsrats der St.Galler Stiftung für Internationale Studien. Bild: Ralph Ribi

Der Ukraine-Krieg, die Pandemie, wirtschaftliche Verwerfungen, aber natürlich auch Nachhaltigkeit, Klimawandel, Energiewende, Lieferketten – diese Themen beschäftigen das 51. St.Gallen Symposium. Der Umgang mit Krisen hat gezeigt: «Zusammenarbeit ist extrem wichtig, wir müssen den Dialog pflegen und einander zuhören», sagt zur Eröffnung Peter Voser, Präsident des Stiftungsrats der St.Galler Stiftung für Internationale Studien. Nur:

«Die Fähigkeit des Zuhörens ist momentan nicht besonders ausgeprägt.»

Das zeigte sich etwa in der Pandemie. An einem Panel über die wirtschaftliche Verflechtung und den Preis von Unabhängigkeit respektive Abhängigkeit spricht die Ökonomin und frühere botswanische Ministerin für Handel und Industrie, Bogolo Kenewendo, von einem Wiederaufflammen des Protektionismus:

«Während reiche Länder Impfstoffe horteten, erhielten ärmere Länder erst viel später und in geringerem Ausmass die Vakzine.»

Karl Gernandt, Topmanager beim Logistikkonzern Kühne+Nagel, ortet ebenfalls einen Hang zu Nationalisierungen, nicht nur während der Pandemie, sondern auch mit Verweis auf politische Figuren wie Donald Trump, Viktor Orbán oder Marine Le Pen. Gernandt sagt aber auch, mit Blick auf Störungen des Welthandels:

«Oft mangelt es auch an der Infrastruktur.»

Als Beispiel nennt er den Stau von Containerschiffen am Hafen von Schanghai. «Systeme wie die Logistik sind komplex, bei Störungen funktioniert der Güterfluss nicht.»

Das Globale im Blick

Kenewendo sagt, der globale Multilateralismus sei schon vor Corona unter Druck gewesen. Als Beispiel erwähnt sie den Handelsstreit zwischen den USA und China. Wie Gernandt glaubt aber auch die 34-jährige Ökonomin an die Zukunft des Multilateralismus. Gernandt sagt in diesem Zusammenhang:

«Wir müssen gemeinsame Lösungen finden, um die globale Situation zu optimieren.»

Es gehe darum, ganz im Sinne des Symposiumsthemas «Collaborative Advantage», Vorteile aus Zusammenarbeit zum Wohle aller zu erzielen, und nicht mehr wie früher um die Wettbewerbsfähigkeit bloss einer Nation, einer Region oder eines Unternehmens.

Karl Gernandt, Topmanager beim Logistikkonzern Kühne+Nagel. Bild. Ralph Ribi

Kenewendo wirft ein, Zusammenarbeit sei durchaus auch auf regionaler Ebene sinnvoll wie etwa im südlichen Afrika, doch müssten solche Ansätze danach auf die höhere Ebene der Welthandelsorganisation (WTO) getragen werden - die allerdings, wie Gernandt anmerkt, oft zu bürokratisch sei. Kenewendo plädiert dafür, den ärmeren Ländern mehr Finanzhilfen zu gewähren. Denn fehlende Mittel und wirtschaftliche Not hätten auch globale Folgen, sagt Kenewendo und nennt als Beispiel die Migration von Afrika nach Europa oder von Mittelamerika in die USA.

«Unbequemlichkeiten in Kauf nehmen»

Weniger entwickelten Ländern helfen, das ist laut Grace Fu auch nötig bei der Energiewende. Die Ministerin für Nachhaltigkeit und Umwelt aus Singapur sieht ihr Land, das sich beim Umbau zu einer «grünen Wirtschaft» bis 2030 ehrgeizige Ziele gesetzt hat, als Vorreiter, wie sie an einem weiteren Panel sagt. Das sei auch unabdingbar, weil der kleine, aber dicht bevölkerte Stadtstaat kein Hinterland habe und deshalb durch den Klimawandel «sehr verwundbar» sei.

Für ärmere Länder sei dies freilich ein schwieriges Unterfangen, deshalb plädiert Fu für einen «pragmatischen Weg». Das bedeutet beispielsweise, beim Ausbau erneuerbarer Energien alle Optionen offen zu halten. Fu sagt:

«Es heisst aber auch, Unbequemlichkeiten in Kauf zu nehmen, etwa indem man weniger fliegt oder öfter aufs Auto verzichtet und mal den ÖV nimmt, aufs Velo umsattelt oder zu Fuss geht.»

Und es gehe auch um die Frage, wer im Rahmen der Energiewende bereit sei, gegebenenfalls mehr zu bezahlen.

Grace Fu, Ministerin für Nachhaltigkeit und Umwelt Singapurs, und Andreas Brandstetter, Präsident von Insurance Europe. Bild: Ralph Ribi (St.Gallen, 5. Mai 2022)

Fossile Energien spielen in vielen Ländern noch eine wichtige Rolle

Andreas Brandstetter ist Chef des Versicherers Uniqa und präsidiert Insurance Europe, die Dachorganisation der europäischen Assekuranz. Der Österreicher gibt zu bedenken, dass die allermeisten Menschen die allermeiste Zeit nicht unmittelbar unter den schlimmsten Folgen des Klimawandels litten wie Überflutungen, Waldbränden, Lawinen usw. Brandstetter sagt deshalb:

«Wir müssen ein globales Bewusstsein schaffen für das Problem. Wir müssen die Geschichte erzählen, wie der Klimawandel den Globus betrifft.»

In diesem Kontext weist Fu darauf hin, dass China im Jahr 2020 mehr in erneuerbare Energien investiert habe als die übrige Welt zusammen. «Doch China braucht auch Stabilität», deshalb baue China auch die Kohleförderung aus. Fazit laut Brandstetter: «In der Energiewende gehen wir in die richtige Richtung, aber der Umbau benötigt Zeit.» Und er weiss: Auch in Europa sind noch Länder stark abhängig von alten, sprich fossilen Energien, konkret etwa Deutschland, Österreich oder Ungarn von russischem Gas. Wolle man nun Wladimir Putin den Gashahn zudrehen, brauche man kurzfristig Alternativen. Und die lautet laut Brandstetter wohl: Gas von anderen Ländern beziehen. Seine Forderung lautet deshalb:

«Beim Ausbau der erneuerbaren Energien müssen wir mehr Tempo machen.»

Hinweis: Ein Interview mit Karl Gernandt von Kühne+Nagel lesen Sie am Freitag.