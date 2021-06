Der W.A.-de-Vigier-Förderpreis ist die älteste Auszeichnung für Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer in der Schweiz und zählt zu den am höchsten dotierten Förderpreisen der Schweiz. In ihrem 32-jährigen Bestehen hat die Stiftung über elf Millionen Franken Startkapital verteilt. Daraus resultierten bisher rund 100 erfolgreiche Start-ups, mehrere Börsengänge, einträgliche Firmenverkäufe und zahlreiche neue Arbeitsplätze.

Eine Donation macht's möglich

Bisher zeichnete die Stiftung jedes Jahr maximal fünf Start-ups mit je 100'000 Franken aus. 2021 wurden erstmals sechs Preise vergeben, dies dank einer Donation des ehemaligen Stiftungspräsidenten Daniel Borer und seiner Familie. Auch in den kommenden Jahren werde die Familie Borer einen zusätzlichen W.A.-de-Vigier-Förderpreis stiften. (T.G.)