Ständerat Hans Wicki als Präsident von Seilbahnen Schweiz nominiert Der Nidwaldner Ständerat Hans Wicki (FDP) ist für die Wahl zum Präsidenten des Branchenverbands Seilbahnen Schweiz nominiert. Gewählt wird am 24. Oktober.

Ständerat Hans Wicki wurde für die Wahl zum Präsidenten von Seilbahnen Schweiz nominiert. (Bild: PD)

(pd/sre/sda) Der amtierende Präsident von Seilbahnen Schweiz (SBS), Nationalrat Dominique de Buman (CVP), wird im Oktober 2019 nach neun Jahren infolge Amtszeitbeschränkung zurücktreten. Nun könnte der Nidwaldner Ständerat Hans Wicki (FDP) in seine Fussstapfen treten, wie die SBS mitteilt.

Für Wicki wäre das Amt keine Reise in unbekannte Gewässer. Der 55-Jährige, den die SBS als «echten Seilbähnler» und «Bergler» rühmt, ist nebst seiner politischen Tätigkeit auch Verwaltungsratspräsident der Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG.

Die Nomination und Wahl des künftigen Präsidenten, der den Seilbahnen-Verband in einem herausfordernden Umfeld in die Zukunft führen solle, sei für die Branche von grosser Bedeutung, heisst es in der Mitteilung der SBS. Federführend bei der Evaluation der Kandidaten war eine vorstandsinterne Findungskommission.

Die Wahl soll an der Generalversammlung der Seilbahnen Schweiz am 24. Oktober in Thun stattfinden. Als Voraussetzung für Wickis Wahl postuliert die SBS seine Wiederwahl als Ständerat des Kantons Nidwalden im selben Monat.