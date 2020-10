Stadler steigt in einen neuen Markt ein – der Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer hat den ersten Portugal-Auftrag auf sicher Nach zehn Monaten des Wartens und Bangens kann Stadler einen gut 180 Millionen Franken schweren Auftrag für 22 Triebzüge unterzeichnen. Damit gelingt Stadler der Markteinstieg in Portugal.

Ein Triebzug des Typs Flirt, wie ihn Stadler in 22facher Ausführung nach Portugal verkaufen kann. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone (Erlen, 9. September 2020)

Im Dezember 2019 hatte die staatliche Bahngesellschaft Comboios de Portugal (CP) Stadler den Zuschlag erteilt zur Lieferung von 22 Triebzügen des Typs Flirt für den Regionalverkehr. Stadler hatte sich in der öffentlichen Ausschreibung gegen mehrere Mitbewerber durchgesetzt, darunter die spanische CAF.

CAF hat aber im Januar 2020 den Vergabeentscheid beim Verwaltungsgericht Lissabon angefochten und angebliche Verfahrensfehler geltend gemacht. Das hat die definitive Vergabe an Stadler und damit die rechtsgültige Unterzeichnung des Vertrags mit CP auf die lange Bank geschoben.

Aufschiebende Wirkung entzogen

Nun aber ist der Weg frei. Laut dem portugiesischen Wirtschaftsportal «Dinheiro Vivo» kann CP nun den Vertrag mit Stadler unterschreiben. CP-Sprecherin Ana Portela sagt auf Anfrage, das Gericht habe der CAF-Beschwerde die aufschiebende Wirkung entzogen.

Das bedeutet, selbst falls CAF vor Gericht später noch ein Urteil zu ihren Gunsten erwirken sollte, bleibt der Vertrag mit Stadler gültig. CAF könnte höchstens noch Schadenersatz von CP verlangen. Beobachter hatten der CAF-Beschwerde indessen von Anfang an kaum Chancen eingeräumt.

Ersatz für alte Dreckschleudern

Wie Ana Portela sagt, ist noch unklar, wann genau der Vertrag unterzeichnet wird. Dies hänge ab von den erforderlichen Schritten für die Vertragsunterzeichnung, die CP nun einleite. Stadler selber kann erst Stellung nehmen, wenn die Tinte trocken ist.

CP hat aber ein ureigenes Interesse daran, dass der Vertrag so schnell wie möglich unterschrieben wird. Denn je eher Stadler mit der Produktion beginnt, desto rascher kann CP mit den neuen Fahrzeugen schrittweise zwei Dutzend alte Dieselzüge ersetzen, die man von der spanischen Renfe gemietet hat – was CP im Jahr 7,5 Millionen Euro kostet.

Die Stadler-Züge, zehn elektrische und zwölf dieselelektrische, sollen zwischen Ende 2023 und 2026 geliefert werden. Der Auftrag ist 167,8 Millionen Euro (182 Millionen Franken) wert.

Milliardenschwere Ausschreibungen stehen an

Stadler gelingt damit der Einstieg in den Markt Portugal. Das kommt zur rechten Zeit, denn in den kommenden Jahren zeichnen sich in Portugal weitere Ausschreibungen für 129 Züge für den Stadt-, den Regional- und den Fernverkehr im Gesamtwert von fast einer Milliarde Euro ab.

Sollte sich Stadler daran beteiligen, könnte sich der CP-Auftrag als Vorteil erweisen. Schliesslich hat sich der Ostschweizer Schienenfahrzeughersteller laut den Angaben aus Portugal bei allen Bewertungskriterien wie Preis, Komfort oder Technologie gegen seine Mitbewerber durchgesetzt.