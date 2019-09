Stadler setzt einen Fuss nach Asien: Joint Venture in Indonesien und am Horizont ein Erstauftrag für 500 S-Bahn-Wagen Seit geraumer Zeit versucht der Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer Stadler sein Marktgebiet nach Asien auszudehnen. Doch immer wieder ist das Unternehmen mit Angeboten gescheitert. Nun soll ein eigener Standort im Verbund mit einem lokalen Hersteller den Durchbruch bringen. Thomas Griesser Kym

Stadler-Patron Peter Spuhler (rechts) und PT-Inka-Chef Budi Noviantoro unterzeichnen den Joint-Venture-Vertrag. Hinter Peter Spuhler die indonesische Ministerin für Staatsunternehmen, Rini M. Soemarno. (Bild: PD)

In Europa ist Stadler einer der Marktführer, auch in Nordamerika hat der Schienenfahrzeugbauer schon mehrere Aufträge an Land gezogen. Nur in Asien wollte es bisher nie klappen. Mehrmals ist Stadler mit Angeboten an Konkurrenten gescheitert, sei es mit einem Dutzend Lokomotiven für Sri Lanka oder mit 50 Intercity-Zügen für Taiwan.

In Indien wiederum liegt ein möglicher Grossauftrag seit geraumer Zeit auf Eis. Und im Iran ist Stadler, einen Grossauftrag der Teheraner Metro vor Augen, von US-Präsident Donald Trump und dessen Sanktionen unmittelbar vor der Ziellinie gestoppt worden.

Indonesien will 500 S-Bahn-Wagen bestellen

Nun nimmt Stadler einen neuen Anlauf. Am Hauptsitz in Bussnang haben Stadler-Ankeraktionär und Verwaltungsratspräsident Peter Spuhler sowie Budi Noviantoro, Chef des staatlichen indonesischen Bahnbauers PT Inka, einen Vertrag für ein Joint Venture unterzeichnet. Dieses umfasst den Bau eines Werks durch PT Inka in Banyuwangi im Osten der Insel Java, den Transfer von Stadler-Technologie in diese Fabrik sowie den gemeinsamen Bau von Schienenfahrzeugen, wie die indonesische Botschaft in Bern mitteilt.

Während der Bau des Werk laut früheren Angaben aus Indonesien bereits begonnen hat, ist auch eine Grundauslastung zum geplanten Start so gut wie gesichert: In einer Grundsatzvereinbarung haben sich die indonesischen Staatsbahnen verpflichtet, bei dem Joint Venture 500 Wagen für elektrische S-Bahnen zu bestellen. Auch ist beabsichtigt, dass sich die Staatsbahnen am Joint Venture beteiligen.

Züge für den lokalen Markt und den Export

Laut den Angaben will Stadler das Werk in Indonesien als asiatisches Drehkreuz nutzen. Es soll nicht nur Züge für den indonesischen Markt herstellen, sondern auch für den Export in andere asiatische Länder.

Gegenwärtig ist Stadler in Taiwan noch bei einer anderen Ausschreibung im Rennen, bei der es um 34 dieselelektrische Lokomotiven geht.