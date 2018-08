Tram-Trains von Stadler verkehren bald im Tessin Der Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer kommt mit den Ferrovie Luganesi SA ins Geschäft. Hergestellt werden die Tram-Trains im Werk Altenrhein. Thomas Griesser Kym

Visualisierung eines Tram-Trains des Typs Tramlink von Stadler für das Tessin. (Bild: PD)

Erstmals kann Stadler Tram-Trains des Typs Tramlink in der Schweiz verkaufen. Dies, nachdem Peter Spuhlers Unternehmen den Vertrag mit den Ferrovie Luganesi SA (FLP) unterzeichnet hat. Die Tessiner Bahngesellschaft kauft, wie wir bereits im Juni berichtet hatten, neun dieser Fahrzeuge. Die siebenteiligen Tram-Trains werden auf der Strecke von Lugano nach Ponte Tresa eingesetzt. Der Auftrag hat einen Wert von annähernd 50 Millionen Franken.

Der Vertrag enthält auch eine Option der FLP auf drei weitere Fahrzeuge, und die beiden Unternehmen verhandeln laut Stadler über einen Instandhaltungsvertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren. Diese Gespräche «sind auf gutem Weg».

Eine flotte Stadtbahn

Tram-Trains, oft auch Stadtbahn genannt, sind eine Mischung zwischen Strassenbahn und Eisenbahn. Stadlers Tramlink hat eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Die siebenteiligen Fahrzeuge bieten Platz für jeweils 300 Passagiere.

Die FLP will die neuen Tramlinks im Jahr 2020 in Betrieb nehmen und mit ihnen die ganze alte Flotte der Be 4/12 auf dem Jahr 1978 ersetzen. Zunächst werden die neuen Tram-Trains die Strecke von Lugano nach Ponte Tresa bedienen. Ab 2027 wird dann die Stadt Lugano durch den neuen 2,3 Kilometer langen Tunnel bis ins Zentrum bedient. Ausserdem sollen die Züge dann auch auf dem neuen Streckenarm Bioggio-Manno eingesetzt werden.